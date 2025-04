Darum heiratet Anouschka Renzi ihren Verlobten Marc nicht

Anouschka Renzi (60) ist zum dritten Mal verlobt. Nun hat die Schauspielerin verraten, warum sie ihren Verlobten Marc Zabinski trotz langjähriger Verlobung nicht heiraten möchte. In einem RTL-Interview erklärte die Schauspielerin, dass ihr die Ehe nicht wichtig sei. "Wir sind einfach füreinander da. Wenn es noch ein paar Jahre hält, kann man immer noch heiraten", sagte sie offen. Das Paar ist seit fast zehn Jahren zusammen, und für Anouschka basiert ihre Beziehung vor allem auf einer tiefen Freundschaft, die ihr um einiges wichtiger ist als eine Trauung.

Die Schauspielerin machte deutlich, dass für sie der Druck, heiraten zu müssen, der Vergangenheit angehört. "Heutzutage muss man aber ja nicht mehr heiraten, nur weil man gefragt wird", kommentierte sie. Sie und Marc haben ihre Partnerschaft nach eigenen Vorstellungen gestaltet und scheinen mit dieser Entscheidung zufrieden zu sein. Ihre Worte zeugen von einer modernen und gelassenen Sicht auf Partnerschaft, die sich von klassischen Konventionen löst. Wie wichtig ihnen ihre Freundschaft ist, hebt sie insbesondere hervor: "Wir sind die allerbesten Freunde. Das ist wichtig."

Anouschka Renzi, die als Tochter von Schauspielerin Eva Renzi bereits in jungen Jahren im Rampenlicht stand, hat immer wieder mit ihrer offenen und unkonventionellen Art Schlagzeilen gemacht. In der Vergangenheit sprach sie über ihre Höhen und Tiefen, privat wie beruflich, und ließ das Publikum damit an ihrem Leben teilhaben. Trotz allem versucht sie, ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Dass sie Marc als ihren besten Freund bezeichnet, lässt auf eine vertrauensvolle und stabile Beziehung schließen – ein Aspekt, der ihr nach Jahren in der Branche womöglich besonders wichtig geworden ist. Und wenn ansonsten alles passt, darf die Hochzeit tatsächlich ruhig noch auf sich warten lassen.

Getty Images Anouschka Renzi, 2023

Getty Images Anouschka Renzi, Schauspielerin

