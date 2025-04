Anouschka Renzi über die Sendezeit-Tricks der Realitystars

Anouschka Renzi (60) wird demnächst in der neuen Staffel der Reality-Show Kampf der Realitystars auf RTLZWEI zu sehen sein. Die Schauspielerin trifft in der Sendung auf eine illustre Runde von Realitystars, die dafür bekannt sind, sämtliche Register zu ziehen, um möglichst viel Sendezeit zu bekommen. Doch von diesen Methoden hält Anouschka gar nichts, wie sie in einer Pressemitteilung des Senders verrät: "Ich bin, wie ich bin und ich habe keine Ahnung, wie man sich Sendezeit verschafft. Dazu habe ich zu wenig Erfahrung." Für die Darstellerin ist es erst das zweite Format dieser Art, was ihre Skepsis gegenüber bestimmten Show-Strategien erklärt.

Anouschka kritisiert vor allem die Tricks, mit denen ihre Konkurrenten mehr Präsenz im TV erreichen wollen. "Ich finde das furchtbar, was diese Realitystars alles für Tricks draufhaben, um Sendezeit zu kriegen", erklärt sie weiter. Ein häufig eingesetztes Mittel sei es, dieselbe Geschichte mehrfach an unterschiedlichen Stellen zu erzählen, um sicherzugehen, dass die Kameras die Momente einfangen. "Das ist alles nicht so meins", fügt sie hinzu und unterstreicht, dass sie sich weder verstellen noch strategisch handeln möchte, um in der Show aufzufallen. Wie sich ihre authentische und direkte Art auf das Zusammenleben mit den anderen Teilnehmern auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Die Tochter der verstorbenen Schauspielerin Eva Renzi (✝60) ist schon seit Jahrzehnten im Rampenlicht, allerdings zumeist durch ihren Beruf und nicht durch das Reality-TV. Ihr erstes Format in diesem Bereich war die Teilnahme am Dschungelcamp, wo sie mit ihrer direkten und oft emotionalen Art für Gesprächsstoff sorgte. In Interviews beschrieb sie ihre Teilnahme dort als überwältigend und herausfordernd. Privat steht Anouschka jedoch für Zurückhaltung, wenn es um Selbstinszenierung geht. Sie betont immer wieder, wie wichtig ihr Authentizität ist und dass sie fern von gezielten Show-Strategien agiert – etwas, das sie nun auch bei "Kampf der Realitystars" erneut unter Beweis stellen möchte.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Anouschka Renzi, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Anouschka Renzi, Schauspielerin

Anzeige Anzeige