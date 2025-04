Welche Show? Anouschka Renzi kündigt Reality-TV-Comeback an

Anouschka Renzi (60) steht zwar regelmäßig auf der Theaterbühne und ab und zu auch mal vor der Filmkamera, im Reality-TV vermissen die Fans die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin aber schon eine ganze Weile. Promiflash hat jetzt aber gute Nachrichten: In einem Interview auf der "Vegas Rouge"-Premiere im Spiegelpalast Berlin verriet die Schauspielerin: "Es läuft bald so ein Reality-Format mit mir in der nächsten Woche an."

Um welche Show es sich dabei handelt, darf die 60-Jährige noch nicht verraten. Jedoch warten Reality-TV-Liebhaber aktuell schon sehnsüchtig auf die sechste Staffel von Kampf der Realitystars. Erstmals moderiert von Arabella Kiesbauer (56) soll diese noch im Frühjahr 2025 an den Start gehen – 2024 gab es die erste Folge zum 10. April. Theoretisch wäre es also möglich, dass Anouschka am Strand von Thailand um das heiß begehrte Preisgeld gekämpft hat – auch wenn schon einige Kandidaten spekuliert wurden, bestätigte der Sender bisher nur die Teilnahme von Hati Suarez. 50.000 Euro Gewinnsumme würde sich Anouschka aber wohl ganz gerne einstecken. Wie sie Promiflash verrät, sei sie selbst zwar nicht der größte Fan von Reality-Formaten, aber: "Es ist gutes Geld."

Auch wenn Realityshows nicht zu den Lieblingen der Krimi-Darstellerin zählen, hätte sich die Berlinerin gut vorstellen können, ein zweites Mal ins Dschungelcamp zu gehen. Als es an die Auswahl der Teilnehmer für die Allstars-Staffel im vergangenen Sommer ging, hoffte auch Anouschka auf eine Einladung. "Ich fand es gar nicht so schlimm. Ich wäre gerne im Sommercamp", verriet sie damals im Interview mit t-online.

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Arabella Kiesbauer

Getty Images Anouschka Renzi, Schauspielerin

