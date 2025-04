Anouschka Renzis Tochter hatte 15 Jahre keinen Vater-Kontakt

Die ehemalige, wie gewohnt polarisierende Dschungelcamp-Teilnehmerin Anouschka Renzi (60) hat nun über das belastete Verhältnis ihrer Tochter Chiara zu deren Vater Jochen Horst (63) gesprochen. Die Schauspielerin enthüllte, dass Chiara, die heute 25 Jahre alt ist, ganze 15 Jahre lang keinen Kontakt zu ihrem Vater hatte. Doch seit zwei Jahren gebe es eine erfreuliche Wendung: Die beiden haben wieder zueinandergefunden. "Ich freue mich auch darüber, dass sie wieder Kontakt haben", beteuerte Anouschka in einer Pressemitteilung von RTLZWEI. Trotz dieser positiven Entwicklung betonte sie, dass die Trennung von Jochen alles andere als friedlich verlaufen sei.

Die Situation zwischen den Eltern scheint indes weiterhin angespannt zu sein. Laut Anouschka, die in der kommenden Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen sein wird, gebe es deutliche Spannungen zwischen ihr und Jochen. "Er ist so, dass er mich immer noch hasst und ablehnt und schlecht über mich spricht", erzählte die Schauspielerin. Doch Chiaras Wohlergehen habe immer im Vordergrund gestanden. Anouschka erklärte, dass sie und ihr Ex sich der Verantwortung als Eltern bewusst seien und sich später doch zusammengerauft hätten, um Chiara ihren Vater nicht länger vorzuenthalten – eine Entscheidung, die sie vor allem für ihre Tochter getroffen habe.

Anouschka Renzi selbst kennt die Schattenseiten des Showgeschäfts nur zu gut, denn sie stand als Schauspielerin schon früh im Rampenlicht. In den vergangenen Jahren sorgte sie vor allem wegen scharfzüngiger Differenzen mit Désirée Nick (68) für Schlagzeilen. Privat war ihr Leben ebenfalls oft turbulent. Ihre Tochter Chiara stammt aus der Beziehung mit Jochen, die jedoch in einem Zerwürfnis endete. Über ihre Mutter äußert sich Chiara immer wieder liebevoll und bewundernd: Sie sei ihr großes Vorbild. Anouschka wiederum betonte, wie wichtig ihr die Bindung zu ihrer Tochter sei und wie sehr sie sich freue, dass Chiara jetzt sowohl mit ihr als auch mit ihrem Vater einen Platz für familiäre Stabilität gefunden hat.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Anouschka Renzi, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Désirée Nick und Anouschka Renzi, August 2024

Anzeige Anzeige