Anouschka Renzi hätte sich eine Bilderbuchfamilie gewünscht

Anouschka Renzi (60) hat in einer Pressemitteilung von RTLZWEI offenbart, wie sehr sie sich eine Bilderbuchfamilie gewünscht hat. Die deutsche Schauspielerin sprach dabei auch über ihre gescheiterte Ehe mit dem Vater ihrer Tochter. "Man heiratet einmal und lebt glücklich bis an alle Tage – das hätte ich mir sehr gewünscht. Sehr, sehr, sehr gewünscht", erklärte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin. Dass die Ehe nicht gehalten habe, sei für sie ein trauriges Kapitel gewesen. Es habe ihr sehr wehgetan, dass ihre große Liebe, wie sie ihren ersten Mann nennt, nicht an ihrer Seite geblieben sei.

In der Pressemitteilung sprach Anouschka über die Herausforderungen einer Ehe und betonte, dass beide Partner daran arbeiten müssten, um eine Beziehung langfristig zu erhalten. Anouschka hätte sich sehr gewünscht, dass ihre erste Ehe gehalten hätte – und auch eine weitere Entscheidung hätte sie rückblickend anders getroffen: "Ich bereue es, dass ich mein Kind nicht in Frankreich großgezogen habe, wo ich aufgewachsen bin." Trotz dieser Reue bemüht sich die Schauspielerin, nach vorne zu blicken und aus ihren Erfahrungen zu lernen. Ihre Tochter, die aus der gescheiterten Ehe stammt, steht für sie absolut im Mittelpunkt ihres Lebens.

Von 1995 bis 2000 war Anouschka mit dem deutschen Schauspieler Jochen Horst (63) verheiratet. Mit ihm bekam die Reality-TV-Bekanntheit im Jahr 1998 die gemeinsame Tochter Chiara Moon Horst, die heute als Model arbeitet. Nach ihrer ersten gescheiterten Ehe wagte Anouschka im Jahr 2005 einen weiteren Versuch – dieses Mal heiratete sie den Juristen Stefan Schumann, von dem sie sich allerdings 2016 scheiden ließ. Schon wenig später soll es zwischen der Schauspielerin und ihrem heutigen Verlobten Marc Zabinski gefunkt haben. Obwohl die beiden bereits seit knapp zehn Jahren zusammen und sogar seit 2020 verlobt sind, steht eine erneute Hochzeit für Anouschka nicht an oberster Stelle. "Wir sind einfach füreinander da. Wenn es noch ein paar Jahre hält, kann man immer noch heiraten", betonte sie vor wenigen Wochen im RTL-Interview und machte damit deutlich, dass sie es nicht eilig hat.

Getty Images Anouschka Renzi und ihre Tochter Chiara Moon Horst, September 2014

Action Press / gbrci / Future Image Anouschka Renzi und Marc Zabinski bei einem Event in Hamburg, September 2021

