Strenge Regeln und hohe Gagen bei "LOL: Last One Laughing"

Seit dem Start der Comedy-Show LOL: Last One Laughing im Jahr 2021 sorgt das Format für jede Menge Unterhaltung – auch bei der aktuellen Staffel, die seit dem 17. April bei Amazon Prime Video verfügbar ist. Hinter den Kulissen herrschen allerdings strenge Regeln, die sicherstellen sollen, dass die Show reibungslos und ohne Spoiler abläuft. Bereits vor der Aufzeichnung dürfen sich die teilnehmenden Stars nicht begegnen. "Die Protagonisten werden in verschiedenen Hotels untergebracht, damit sie sich vorher nicht begegnen", erklärt Produzent Otto Steiner (62) im Interview mit Bild. Selbst während der Dreharbeiten werde nichts dem Zufall überlassen, denn der Kontakt zwischen den Stars werde bis zum Drehbeginn strikt kontrolliert.

Um auch während des Drehtages unvorhergesehene Begegnungen zu verhindern, würden sich die Kandidaten in großen, schwarzen Boxen fortbewegen, die von Bodyguards eskortiert würden. Bis zu einer Stunde könnten sie sich darin aufhalten, bevor sie verkabelt auf die Bühne geschickt werden. Aber die Überwachung endet nicht mit dem Beginn der Show, denn nicht nur Gastgeber Bully Herbig (56) verfolgt die Teilnehmer über seine Kameras. Sogar Toilettenpausen stehen unter strikter Beobachtung. Comedian Ralf Schmitz (50) verrät gegenüber Bild, dass sein Aufpasser direkt vor der Toilettentür gewartet habe. Nach Abschluss der Dreharbeiten gilt für alle die absolute Verschwiegenheit. Vertragsstrafen von bis zu 250.000 Euro drohen, sollten Details zur Show oder Spoiler vor ihrer Veröffentlichung an die Öffentlichkeit gelangen.

Die prominenten Teilnehmer nehmen diesen Aufwand offenbar gerne in Kauf – nicht zuletzt wegen der hohen Gagen, die ihnen für die wenigen Drehtage gezahlt werden. Laut Medienberichten bewegen sich die Honorare im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Für einige Stars soll die Beteiligung an der Show sogar bis zu 100.000 Euro eingebracht haben. "LOL: Last One Laughing" bleibt damit ein attraktives Projekt für viele Comedians und Unterhaltungskünstler. Fans dürfen gespannt sein, wer es in dieser Staffel schafft, bis zum Ende ernst zu bleiben. Riccardo Simonetti (32) verriet bereits, was für ihn die größte Herausforderung dargestellt habe.

Getty Images Ralf Schmitz, Comedian

Amazon MGM Studios "LOL: Last One Laughing"-Cast von Staffel sechs

