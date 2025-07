Stefan Raab und Bully inszenieren Spielshow im Western-Stil

Stefan Raab (58) und Michael "Bully" Herbig (57) sind bereit für die nächste Runde ihrer Erfolgsshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu". Am 23. August um 20:15 Uhr treten die beiden Entertainment-Größen bei RTL und auf RTL+ live an, um den Jackpot von 250.000 Euro gegen einen neuen Kontrahenten zu verteidigen. Das Show-Konzept bleibt dabei bewährt: Ein Herausforderer, der sich in vorherigen Duellen bewährt hat, muss gegen das eingespielte Team bestehen, um das Preisgeld zu gewinnen. Passend zu Bullys kommendem Kinofilm "Das Kanu des Manitu" wird die dritte Ausgabe der Show in einer wilden Western-Welt inszeniert. Publikum und Teilnehmer dürfen sich auf Cowboy-Duelle, Saloontüren und schwingende Sporen freuen.

Die Show wird erneut von Elton (54) moderiert, während Frank Buschmann (60) mit seinen markanten Kommentaren das Geschehen begleitet. Sollte der neue "Schnulli" das ungleiche Duell verlieren, wandert das Preisgeld in den Jackpot für die nächste Ausgabe, der dann auf beeindruckende 500.000 Euro anwachsen wird. Produziert wird das Spektakel von Raab Entertainment in Zusammenarbeit mit RTL, wodurch erneut eine unterhaltsame Mischung aus Humor, Ehrgeiz und spannenden Spielen zu erwarten ist.

Bereits die vorhergehenden Ausgaben der Show sorgten für reichlich Schlagzeilen: In der letzten Runde gelang es dem Herausforderer Marc, einem Bundeswehrarzt, das prominente Duo in elf Spielen zu schlagen und den Jackpot mit nach Hause zu nehmen. Trotz der Niederlage blieb der Spaß für Publikum und Kandidaten ungetrübt, da beide Stars immer wieder für überraschende Wendungen sorgten. Sowohl Stefan als auch Bully schwärmen regelmäßig von der Zusammenarbeit, die auf einer langjährigen Freundschaft basiert. Die Kombination aus Stefans strategischem Denken und Bullys Entertainment-Fähigkeiten macht das Format zu einem Publikumsmagneten.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab und Bully Herbig bei "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli"

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Stefan Raab und Michael Bully Herbig, Collage

Anzeige Anzeige

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab, Marc und Michael Bully Herbig