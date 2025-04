Sie ist Riccardo Simonettis größte Herausforderung bei "LOL"

Riccardo Simonetti (32) hat sich in das Comedy-Abenteuer LOL: Last One Laughing gestürzt und dabei so manche Herausforderung gemeistert. Gemeinsam mit prominenten Teilnehmern wie Jürgen Vogel (56) und Florian David Fitz (50) versuchte der Social-Media-Star, über mehrere Stunden hinweg nicht zu lachen – überwacht von Gastgeber Bully Herbig (56) und unzähligen Kameras. Doch für Riccardo war das nicht einfach. "Man hat natürlich erst mal Herzrasen", verriet er im Gespräch mit Bild. Besonders eine Mitstreiterin, Hazel Brugger (31), machte ihm das Leben schwer: "Sie ist wirklich die LOL-Endgegnerin."

Trotz seiner Erfahrung als Moderator und Entertainer trat Riccardo die Show mit gemischten Gefühlen an. "Ich war durchaus ängstlich, weil ich dachte, die Leute nehmen mich überhaupt nicht ernst", erklärte er. Als geschminkter, queerer Mann habe er solche Erfahrungen schon häufig gemacht. Doch bei "LOL" erlebte Riccardo genau das Gegenteil. "Ich habe so viel über mich selbst gelernt", beschrieb er. Das Comedy-Projekt brachte aber nicht nur Lacher und Anspannung mit sich, sondern auch neue Freundschaften: "Dieses Erlebnis verbindet ein Leben lang", sagte Riccardo über die familiäre Atmosphäre im Studio.

Riccardo, der sich mit seinem schillernden Stil und seiner Authentizität längst einen Platz in der deutschen Medienlandschaft erarbeitet hat, ist es gewohnt, gegen Vorurteile anzukämpfen. Dabei hilft ihm seine offene und humorvolle Art – Eigenschaften, die bei "LOL" auf eine harte Probe gestellt wurden. Ob auf Social Media oder in der Realityshow: Riccardo bleibt sich treu und zeigt, dass er sich jeder Herausforderung stellt. Über Hazel scherzte er nach der Sendung: "Sie ist wie eine Geschlechtskrankheit bei 'LOL', die hat man sich eingefangen und die wird man nicht mehr los" – kein böses Blut, sondern ein Beweis dafür, dass er bei aller Konkurrenz den Humor nicht verloren hat.

Amazon MGM Studios "LOL: Last One Laughing"-Cast von Staffel sechs

Instagram / primevideode Der Cast von "LOL: Last One Laughing" Staffel sechs

