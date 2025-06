"LOL: Last One Laughing" bekommt eine siebte Staffel

Prime Video hat eine Überraschung für alle Comedy-Fans: Die beliebte Show LOL: Last One Laughing geht in die siebte Staffel! Diese frohe Botschaft wurde im Rahmen einer Amazon-Präsentation zu den kommenden deutschen Originals des Streaming-Dienstes verkündet. Wie gewohnt wird Gastgeber Bully Herbig (57) auch diesmal das witzige Spektakel leiten. Zehn deutsche Promis und Comedians werden wieder gegeneinander antreten, um ein Preisgeld von 50.000 Euro für einen guten Zweck zu gewinnen. Ein genauer Starttermin für die neuen Episoden steht allerdings noch nicht fest.

Seit ihrem Start ist "LOL" ein durchschlagender Erfolg für den Streaming-Giganten. Mit prestigeträchtigen Preisen wie dem Deutschen Fernsehpreis und stetig wachsenden Zuschauerzahlen hat die Unterhaltungsshow Maßstäbe gesetzt. Besonders die dritte Staffel schrieb Geschichte, indem sie sich als meistgestreamter Titel in Deutschland und Österreich etablierte. Man darf gespannt sein, ob noch vor der siebten Staffel ein Special erscheint – und welche Comedians sich dieses Mal der herausfordernden Lach-Challenge stellen. Neue Gesichter sowie die Rückkehr beliebter Teilnehmer vergangener Staffeln sind zu erwarten.

Die Erfolgsgeschichte der Show ist untrennbar mit Michael "Bully" Herbig verbunden, dessen Humor und Timing maßgeblich zum Format beitragen. Mit seiner Moderation schafft der beliebte Komiker eine Atmosphäre, die Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen begeistert. In den vergangenen Staffeln haben sich viele bekannte Persönlichkeiten der deutschen Entertainment-Welt mit ihren witzigen Einlagen einen Platz in den Herzen der Fans gesichert. Nun darf spekuliert werden, ob Publikumslieblinge wie Anke Engelke (59) oder Teddy Teclebrhan erneut antreten – und ob das Konzept seinen Erfolgskurs fortsetzen kann.

Amazon MGM Studios "LOL: Last One Laughing"-Cast von Staffel sechs

Getty Images Michael "Bully" Herbig, Comedian

