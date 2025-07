IMAX-Premiere: "Das Kanu des Manitu" sprengt Grenzen

Bully Herbig (57) hat es geschafft: Sein neuer Film "Das Kanu des Manitu", die Fortsetzung des Kult-Hits Der Schuh des Manitu, wird ab dem 14. August 2025 Kinogeschichte schreiben. Als erster deutscher Spielfilm überhaupt wird die Komödie im IMAX-Format auf riesige Leinwände projiziert. Regisseur Bully zeigte sich laut Filmstarts begeistert: "Meine Freude ist so riesig, wie die gigantische IMAX-Leinwand!", ließ er in einem Statement verlauten. In mehreren IMAX-Kinos in Deutschland – darunter auch der Traumpalast Leonberg mit der größten Kinoleinwand der Welt – können Fans die lang ersehnte Rückkehr von Abahachi und Ranger auf ganz besondere Weise erleben.

"Das Kanu des Manitu" knüpft direkt an den Erfolg des Vorgängers an und verspricht ein brandneues Abenteuer mit den beliebten Charakteren. Abahachi, gespielt von Michael Bully Herbig, und sein treuer "Blutsbruder" Ranger, verkörpert von Christian Tramitz (69), geraten erneut in Schwierigkeiten. Laut Filmstarts sorgt diesmal eine Bande von Gesetzlosen – vermutlich angeführt von Jessica Schwarz (48) – für ordentlich Chaos. Gemeinsam mit ihren Verbündeten Dimitri, gespielt von Rick Kavanian (54), und Mary, verkörpert von Jasmin Schwiers (42), versuchen sie nicht nur, dem Schlamassel zu entkommen, sondern auch das Geheimnis um das Kanu des Manitu zu lüften.

Da IMAX-Leinwände weltweit begehrt sind, wird in der Regel jeweils nur ein Film für einen bestimmten Zeitraum exklusiv in diesen Kinos gezeigt. Aktuell ist dies der Rennsport-Blockbuster "F1: Der Film". Bully schwärmt: "'Das Kanu des Manitu' in diesem fantastischen Format zeigen zu können, ist für uns ein absolutes Highlight. Größer geht's nicht!" Mit "Der Schuh des Manitu" begeisterte Bully im Jahr 2001 fast 12 Millionen Zuschauer und schrieb bereits damals Kinogeschichte. Sein unverwechselbarer Humor und das eingespielte Team an seiner Seite machten den Film zu einem deutschsprachigen Kultklassiker. Mit der Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" könnte Bully Herbig nun nicht nur alte Fans erneut begeistern, sondern auch eine neue Generation für sein einzigartiges Filmuniversum gewinnen.

United Archives GmbH Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"

Getty Images Christian Tramitz, Michael Bully Herbig und Rick Kavanian im Oktober 2007

Getty Images Michael "Bully" Herbig, Comedian