Saif Ali Khan äußert sich erstmals zu Messerangriff auf ihn

Saif Ali Khan (54) hat sich zum ersten Mal gegenüber der Times of India über die Messerattacke geäußert, die Anfang des Jahres auf ihn verübt wurde. Der Bollywood-Star wurde in seinem eigenen Zuhause in Mumbai Opfer eines Einbrechers, der ihm mit einem Messer schwere Verletzungen zufügte. Saif zeigte sich erleichtert, die dramatischen Ereignisse überlebt zu haben, und erklärte: "Es war nicht meine Zeit zu gehen. Vielleicht bin ich dazu bestimmt, noch ein paar gute Filme zu drehen, mehr Zeit mit meiner Familie und Freunden zu verbringen und mich für wohltätige Zwecke einzusetzen!"

Der Schauspieler sprach auch über die Maßnahmen, die er künftig ergreifen werde, um für mehr Sicherheit zu sorgen. "Ich habe gelernt, dass ich zukünftig die Türen sicher verschließen muss und vorsichtiger bin", sagte er in dem Interview. Darüber hinaus werde er in Zukunft von zusätzlichen Sicherheitskräften begleitet. Das sei ihm nicht leichtgefallen. "Es ist traurig. Ich habe nie gedacht, dass ich Security brauche, aber es ist notwendig. Zumindest für eine Weile", fügte er hinzu. Welche weiteren Maßnahmen Saif konkret ergreift, verriet er jedoch nicht.

Der Angriff, der laut dem Portal von einem Einbrecher namens Mohd Shariful Islam Shehzad begangen wurde, zeigt damit die nachhaltigen Auswirkungen auf den Alltag des Stars. Der Inder hatte während des Angriffs schwere Verletzungen, darunter sechs Stichwunden, erlitten, die zwei Operationen nötig machten. Bereits bei seiner Entlassung aus dem Krankenhaus im Januar war die öffentliche Anteilnahme von Fans und Kollegen riesig. Prominente wie Ranveer Singh (39) und Priyanka Chopra (42) hatten ihre Solidarität in den sozialen Medien gezeigt, während Saifs Frau Kareena Kapoor (44) und seine Kinder Sara (29) und Ibrahim (24) ihn regelmäßig im Krankenhaus besuchten.

Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, Mai 2018

Getty Images Sara Ali Khan und Saif Ali Khan, Dezember 2018

