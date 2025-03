Sara äußert sich erstmals zu Angriff auf Vater Saif Ali Khan

Bollywood-Star Saif Ali Khan (54) wurde im Januar dieses Jahres Opfer einer Messerattacke in seinem Zuhause in Mumbai. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste sich spinalen und plastischen Eingriffen unterziehen. Nur einige Wochen nach diesem Schockmoment spricht seine Tochter Sara Ali Khan (29) über die dramatische Situation. Gegenüber NDTV betont sie ihre Erleichterung, nachdem ihr Vater wieder genesen war. "Es hätte so viel schlimmer ausgehen können. Wir sind einfach nur dankbar, dass alles gut gegangen ist", erklärt sie.

In dem Interview schildert die 29-Jährige auch, wie sehr der Vorfall ihre Sichtweise auf das Leben verändert hat: "Es hat uns alle daran erinnert, wie schnell sich alles ändern kann. [...] Diese Erfahrung hat uns einmal mehr gezeigt, was wirklich zählt." Auf die Frage, ob sie die dramatischen Ereignisse enger mit ihrem Vater verbunden haben, meint sie, dass ihre Beziehung bereits davor sehr eng gewesen sei und sich daran nichts geändert habe. Die Situation habe ihr jedoch verdeutlicht, wie wichtig es sei, das Leben jeden Tag bewusst zu genießen. Insgesamt verspüren sie und ihre Familie heute vor allem eines: Dankbarkeit.

In den frühen Morgenstunden des 16. Januars wurde der beliebte Filmstar in seinem Haus im Stadtteil Bandra von einem Eindringling angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Der 54-Jährige erlitt dabei insgesamt sechs Stichwunden und musste notoperiert werden. Nachdem Saif eine ruhige Phase der Genesung hinter sich gebracht hatte, wurde er Ende Januar aus dem Krankenhaus entlassen. Seine Familie, darunter auch Ehefrau Kareena Kapoor (44), war während dieser Zeit stets an seiner Seite. Die Anteilnahme aus der Bollywood-Community war zudem überwältigend: Prominente wie Priyanka Chopra (42) und Ranveer Singh (39) meldeten sich mit aufmunternden Worten im Netz.

Getty Images Ibrahim Ali Khan und Sara Ali Khan, Juli 2024

Getty Images Kareena Kapoor und Saif Ali Khan, Dezember 2022

