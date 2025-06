Kareena Kapoor äußert sich erstmals zu Attacke auf Mann Saif

Bollywood-Star Saif Ali Khan (54) und seine Ehefrau Kareena Kapoor (44) erlebten im Januar eine beängstigende Situation, als ein Einbrecher in ihr Haus in Mumbai eindrang und sich Zugang zum Zimmer ihres jüngeren Sohnes Jeh verschaffte. Saif stellte sich dem Eindringling, Mohd Shariful Islam Shehzad, mutig entgegen und erlitt mehrere Messerstiche, darunter auch schwere Verletzungen an der Wirbelsäule. Nun sprach Kareena in einem Interview laut Bollywood Shaadis zum ersten Mal über die traumatische Erfahrung: "Ich habe immer noch damit zu kämpfen, was es bedeutet, jemand Fremdes im Zimmer des eigenen Kindes zu sehen."

In dem Gespräch zeigte sich Kareena offen über die Herausforderungen im Umgang mit den emotionalen Nachwirkungen der Tat: "In den ersten paar Monaten war ich sehr ängstlich. Es war sehr schwierig, zu schlafen und mit dieser Art von Normalität wieder zu einem Menschen zu werden." Sie betonte, wie ungewöhnlich solche Vorfälle in Mumbai seien. Dennoch versuchte die Schauspielerin, Stärke zu beweisen und ihren Kindern kein Trauma zu übertragen. Besonders der kleine Jeh sieht in seinem Vater einen Helden und vergleicht ihn mit Superhelden wie Batman oder Iron Man. Kareena unterstrich schließlich: "Ich bin einfach nur glücklich und danke Gott, dass wir in Sicherheit sind."

Nach dem tragischen Vorfall musste der Filmstar sich mehreren Operationen unterziehen, darunter auch einer fünfstündigen Behandlung an der Wirbelsäule. Berichten von CNN zufolge drohte der Inder aufgrund der Messerstiche, Rückenmarksflüssigkeit zu verlieren, was einen längeren Aufenthalt im Krankenhaus erforderlich machte. Glücklicherweise wurde fünf Tage nach der Attacke Entwarnung gegeben und Saif konnte nach Hause zu seiner Familie zurückkehren. Kareena und Saif gelten als eines der bekanntesten Paare Bollywoods und stehen nicht nur für ihre Karriere, sondern auch für ihre gemeinsame Stärke in schwierigen Situationen nun im Rampenlicht.

Getty Images Kareena Kapoor und Saif Ali Khan, Dezember 2018

Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, April 2023

Getty Images Saif Ali Khan, Kareena Kapoor und ihr Sohn Taimur Ali Khan