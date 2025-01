Nach Messerattacke: Saif Ali Khan ist auf Weg der Besserung

Bollywood-Star Saif Ali Khan (54) hat einen Einbruch in seinem Haus in Mumbai nur knapp überlebt. Am 16. Januar wurde der Schauspieler bei einer Auseinandersetzung mit einem Eindringling schwer verletzt. Dabei versuchte Saif, in einen Streit zwischen dem Eindringling und seinem Haushaltsstab einzugreifen. Laut der Polizei wurde der 54-Jährige dabei mehrfach mit einem Messer attackiert. Eine Angestellte des Haushalts wurde ebenfalls verletzt. Beide wurden sofort medizinisch versorgt, wobei Saif sich einer zweieinhalbstündigen Operation unterziehen musste. Sein Zustand sei mittlerweile stabil, wie seine Vertreter mitteilten.

Die Polizei erklärte, dass die Ermittlungen zum Einbruch weiterhin laufen. Besonders brisant: Die Ärzte entdeckten bei der Operation ein kleines Fremdkörperfragment nahe seiner Wirbelsäule, das während der Attacke zurückblieb. Auch die verletzte Angestellte wird weiterhin im Krankenhaus betreut. "Saif Ali Khan hat die Operation überstanden und ist außer Gefahr", hieß es in der Erklärung seiner Familie gegenüber CNN. "Er befindet sich derzeit im Aufwachraum, und die Ärzte überwachen seine Fortschritte. Alle Familienmitglieder sind in Sicherheit, und die Polizei untersucht den Vorfall."

Saif Ali Khan ist ein beliebter Bollywood-Star, der durch seine Auftritte in mehr als 70 Filmen international bekannt wurde. Privat hat er sein Glück mit der Schauspielerin Kareena Kapoor (44) gefunden. Sie haben die zwei gemeinsamen Söhne Jehangir und Taimur.

Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor

Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor mit ihrem Sohn Taimur Ali Khan

