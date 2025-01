Nach Messerattacke: Saif Ali Khan aus Krankenhaus entlassen

Die Fans des Bollywood-Stars Saif Ali Khan (54) können endlich aufatmen! Nach einem Messerangriff am 16. Januar wurde der 54-Jährige heute wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Ein neues Video auf Instagram zeigt den Schauspieler, wie er das Gebäude verlässt, um zu seinem Zuhause im Stadtteil Bandra zurückzukehren. Saif trägt dabei ein weißes Hemd und eine blaue Jeans. Es ist zu erkennen, dass sein Arm, der Hals und sein Rücken mit medizinischen Wickeln und Verbandsmaterial versorgt wurden.

Der Filmstar hatte sich insgesamt fünf Tage in der Klinik befunden und sich zwei Operationen unterziehen müssen. Dem vorausgegangen war ein dramatischer Raubüberfall in seinem Zuhause. Laut Times of India habe sich ein Mann namens Mohd Shariful Islam Shehzad Zugang zu Saifs Haus verschafft und den Darsteller im Schlafzimmer seines Sohnes Jeh bedroht. Saif erlitt insgesamt sechs Stichwunden, unter anderem auch eine erhebliche Verletzung der Brustwirbelsäule, die eine Operation zur Entfernung von Messersplittern erforderlich machte.

Während seines Aufenthalts im Krankenhaus war die Anteilnahme der indischen Unterhaltungsbranche sehr groß. So meldeten sich unter anderem Stars wie Ranveer Singh (39) und Priyanka Chopra (42) mit unterstützenden Worten auf Social Media. Seine Liebsten besuchten ihn natürlich auch vor Ort. Im Laufe seiner mehrtägigen Behandlung wurden unter anderem seine Ehefrau Kareena Kapoor (44), sein Sohn Ibrahim Ali Khan und seine Tochter Sara Ali Khan (29) am Krankenhaus gesichtet.

Getty Images Kareena Kapoor und Saif Ali Khan, Dezember 2022

Getty Images Saif Ali Khan, Kareena Kapoor und ihr Sohn Taimur Ali Khan

