Saif Ali Khans Sohn Ibrahim kündigt sein großes Filmdebüt an

Bollywood-Star Saif Ali Khan (54) zählt zu den bekanntesten Schauspielern der indischen Filmbranche. Jetzt dürfen sich die Fans über einen neuen Leinwandstar aus der berühmten Familie von Saif freuen: Sein Sohn Ibrahim Ali Khan kündigte nämlich sein großes Filmdebüt an! Der erfolgreiche Regisseur Karan Johar nimmt sich des Promi-Sprosses ganz offiziell an. Am vergangenen Mittwoch verkündete der Filmprofi die erfreuliche Neuigkeit ausführlich auf Instagram. Er erklärte: "Filme liegen der Familie Khan im Blut, in den Genen."

Der Inder betonte in seinem Post, welch enge Bindung er selbst zu Ibrahims Eltern Amrita Singh und Saif habe. Die Tatsache, dass die drei eine so gute Beziehung zueinander führen, kommt dem 23-Jährigen offensichtlich zugute. Karan machte schon aus so manchen Newcomern, wie zum Beispiel Alia Bhatt, große Filmstars. Der mögliche neue Superstar von Bollywood meldete sich natürlich auch selbst zu den großartigen News im Netz. In seiner Instagram-Story teilte er ein Foto von sich und seinem Papa. Dazu schrieb er: "2025, ich komme! Langsam, aber sicher gehörst du mir! Für meinen Vater."

Die rührenden Worte kommen nur wenige Tage, nachdem die Khan-Familie einen schlimmen Schock erlitten hatte. Nach einem verheerenden Messerangriff in seinem Haus am 16. Januar hatte der 54-Jährige Saif in einem Krankenhaus notoperiert werden müssen. Wie mehrere indische Medien berichteten, unter anderem die Times of India, hatte sich der Darsteller insgesamt fünf Tage in der Klinik befunden und sich zwei Operationen unterzogen. Mittlerweile wurde der Bollywood-Star wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die Ermittlungen zu dem Raubüberfall sind noch nicht abgeschlossen.

Getty Images Karan Johar, Juni 2024

Instagram / saifalikhan_online Saif Ali Khan, Oktober 2024

