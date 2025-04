Seltener Einblick: Jorge González zeigt sich mit Partner

In den vergangenen Jahren gab es viele Gerüchte um Jorge González' (57) Beziehungsstatus. Der beliebte Let's Dance-Juror plaudert fast nie über sein Liebesleben, doch an Ostern gewährte er seinen Fans einen süßen Einblick auf Instagram. Der Schnappschuss zeigt den Kubaner Arm in Arm mit einem Mann. Die zwei Turteltauben stehen mit dem Rücken zur Kamera und schauen auf einen Sonnenuntergang, wodurch man ihre Gesichter nicht erkennen kann. Abgerundet wird der Post durch zwei Herz-Emojis in der Bildunterschrift.

Wer der Mann an Jorges Seite ist, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Zuvor war der Tanzexperte 25 Jahre lang mit einem deutschen Geschäftsmann zusammen, doch 2021 ging die Beziehung in die Brüche. 2023 verriet der Germany's Next Topmodel-Star dann dem Berliner Kurier: "Ich liebe das Leben, die Familie, die Tiere, die Pflanzen." Doch das war nicht alles: Jorge gab zu, "auch in eine Person" verliebt zu sein. Mit weiteren Details hielt sich das Model allerdings zurück.

Bald werden die Zuschauer noch eine neue Seite von Jorge kennenlernen. Der 57-Jährige ist Teil der neuen Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem!. In dem Format werden 16 Promis, unter anderem die gesamte "Let's Dance"-Jury, in Loyale und Verräter eingeteilt. Die Bösewichte müssen versuchen, die anderen nach und nach auszuschalten, ohne dabei entdeckt zu werden. Für den Laufsteg-Trainer scheint das kein Problem darzustellen. "Wer kann denn nicht lügen? Jeder von uns hat doch schon mal gelogen", erklärte er gegenüber RTL.

Instagram / jorgechicaswalk Jorge González mit einem unbekannten Mann, April 2025

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance"

