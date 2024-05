Wie bei "Aladdin"? So kommt Jorges "Let's Dance"-Outfit an

Zahlreiche Fans fiebern gerade den Tanzperformances der verbliebenen "Let's Dance-Kandidaten im Halbfinale der populären Tanzsendung entgegen. Doch auch das Outfit von Jorge González (56) wird von den Zuschauern jedes Mal mit Spannung erwartet. Denn der ehemalige Germany's Next Topmodel-Coach schafft es jedes Mal, mit seinen außergewöhnlichen Looks und auffälligen Frisuren für Gesprächsstoff zu sorgen. Auch in der aktuellen Folge macht der Juror seinem Ruf alle Ehre. Der Tanzexperte trägt einen glitzernden Overall mit extravaganten Fledermausärmeln. Dazu kombiniert der Laufsteg-Trainer einen passenden Turban und auffallend hohe Plateau-High-Heels.

Doch dieses Mal kommt Jorges ungewöhnlicher Look bei den Zuschauern eher weniger gut an. Auf X machen sich zahlreiche User über das Outfit des Jurors lustig. "In welchen Topf mit Glitzer ist denn Jorge heute gefallen?", fragt sich nicht nur ein verwunderter Nutzer. Einige User führen sein Outfit offenbar auf bekannte Filmcharaktere zurück. So vergleicht ein Fan Jorges Look mit dem fiktiven Charakter Dschafar aus dem Disney-Film "Aladdin". Doch damit nicht genug! "Jorge sieht aus wie der Prinz aus Zamunda", lautet ein weiterer Kommentar.

Schon vor einigen Wochen konnte der Juror bei den Fans mit seinem Outfit nicht punkten. In der vergangenen Show erschien der "Let's Dance"-Experte in einer hautengen lilafarbenen Latex-Hose und einem kunterbunten, mit Blumenmotiven übersäten Oberteil. Zu dem extravaganten Outfit kombinierte er zusätzlich einen goldenen Helm. Auch dieser Look wurde in den sozialen Medien stark kritisiert. "Was stellt Jorge dar? Karneval in Venedig?", spottete beispielsweise ein User auf der Social-Media-Plattform.

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

ActionPress/ Simon Pfaff Jorge González, März 2024

