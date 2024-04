Show acht: Das sind die Jury-Team-Tänze bei "Let's Dance"!

Diesen Freitag geht Let's Dance in die achte Runde: Neben den Einzeltänzen der bekannten Tanzpaare dürfen sich die Zuschauer in dieser Woche auch auf die Jury-Team-Tänze freuen. Auf Instagram wird nun verkündet, in welchen Konstellationen die Stars mit den Juroren tanzen werden. Für Team Motsi Mabuse (43) treten Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) sowie Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) an. Tony Bauer (28) und Anastasia Stan, Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35), Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) legen sich hingegen im Team von Joachim Llambi (59) ins Zeug. Mit Jorge González (56) dürfen schließlich Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) sowie Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36) auf dem Parkett stehen.

Nimmt man die Verteilung der Teams etwas genauer unter die Lupe, fällt schnell auf, dass Joachim in dieser Woche gleich drei Promi-Paare trainieren muss. Im Gegensatz dazu konnten sich seine Tanzkonkurrenten Motsi und Jorge auf lediglich zwei Paare konzentrieren. Inwiefern das am Ende die Chancen auf den heiß begehrten Sieg erhöht oder gar verschlechtert, wird sich dann morgen Abend zur Primetime zeigen...

Vor wenigen Stunden wurde bereits bekannt gegeben, welche Einzeltänze die Promis in dieser Woche zeigen werden. Dass diese es kaum erwarten können, ihre Hüften wieder live schwingen zu lassen, machen einige von ihnen bereits auf Social Media deutlich. "Wir freuen uns mega auf morgen", schwärmt beispielsweise Detlef in der Kommentarspalte. Gabriel schließt sich an und betont: "Wir freuen uns riesig, den Wiener Walzer für Euch tanzen zu dürfen."

Getty Images Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jurymitglied

RTL / Stefan Gregorowius Der Cast von "Let's Dance" nach Show sieben

