Luca Hänni glaubt: Jorge González kann akzentfrei sprechen

Luca Hänni (30) sorgt mit einer mutigen These in seinem Podcast "Don't Worry, Be Hänni" für Diskussionen. Der Sänger ist davon überzeugt, dass Jorge González (57), der als quirliger Juror von Let's Dance für seinen berühmten Akzent bekannt ist, diesen bewusst einsetzt: "Es ist einfach eine Vermutung, aber ich behaupte: Jorge kann doch eigentlich ganz normal sprechen." Laut Luca sei der charmante Sprachfehler des gebürtigen Kubaners ein Markenzeichen, ohne das er weniger auffallen würde.

Lucas Frau Christina (35), die selbst als Tänzerin bei "Let's Dance" ist, zeigt sich allerdings skeptisch gegenüber der Theorie ihres Mannes. Sie meint, sie könne sich vorstellen, dass Jorge seinen Akzent vielleicht etwas verstärke, um seinen Wiedererkennungswert zu erhöhen. Dennoch erklärt Christina, dass sie bisher nie erlebt habe, dass der beliebte Mode-Experte plötzlich akzentfrei gesprochen habe: "Er spricht übrigens genauso hinter den Kulissen."

Jorge González, der seit Jahren das Publikum und die Kandidaten von "Let's Dance" begeistert, wurde in Kuba geboren und lebt seit den 1990er-Jahren in Europa. Seine markanten Outfits und sein unverwechselbarer Tanzstil sind ebenso legendär wie sein Akzent, der ihm zu einer unverkennbaren Marke verhalf. In Interviews ließ er bereits durchblicken, dass Authentizität für ihn oberste Priorität habe. Bei Anfeindungen suche er das Gespräch, anstatt die Beleidigungen einfach so hinzunehmen: "Wenn ich diskriminiert werde wegen meiner Herkunft oder weil ich homosexuell bin, dann suche ich das Gespräch. Das toleriere ich nicht."

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Christina und Luca Hänni, Oktober 2023

Getty Images Jorge González, "Let's Dance"-Juror

