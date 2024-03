Kunterbunt! Jorge González liefert wieder wilden Look ab

Keiner schockt so gerne wie er – oder so häufig. Jorge González (56) schafft es, mit seinen Outfits und Frisuren immer wieder für Gesprächsstoff zu sorgen. Auch am Freitag, als er wieder hinter dem Jury-Pult bei Let's Dance saß, präsentierte er einen seiner wohl ausgefallensten Looks. In einer hautengen lilafarbenen Latex-Hose und einem kunterbunten, mit Blumenmotiven übersäten Oberteil spazierte der Künstler über die Tanzfläche – natürlich in High Heels. Eine verrückte Frisur durfte dazu nicht fehlen: Dieses Mal entschied sich Jorge für einen goldenen Helm, der seine Haare komplett verdeckte.

Auf den sozialen Medien äußern sich die Zuschauer eher kritisch, machen sich regelrecht lustig über ihn. "Jorges Outfit könnte auch das Bastelprojekt eines Grundschülers sein!" heißt es auf X, oder auch: "Jorge sieht aus, wie frisch aus der Augsburger Puppenkiste entflohen." und "Was stellt Jorge dar? Karneval in Venedig?" Aber auch Supporter teilen ihre Meinung zu Jorge im Netz. Einer schreibt: "Jorge neben Motsi und Herrn Llambi in die Jury aufzunehmen, ist wirklich eine der besten Entscheidungen, die je gemacht wurden" und fügte der freudigen Nachricht eine ganze Reihe Herz-Emoji hinzu.

Seit 2013 gehört er zur Jury und ist mit Motsi Mabuse (42) und Joachim Llambi (59) ein eingespieltes Team. Mindestens genauso lange gibt er den Zuschauern in jeder Folge etwas Neues zu bestaunen. Der gebürtige Kubaner liebt ausgefallene Looks und knallige Farben. Wie er gegenüber Bunte vergangenes Jahr mal verriet, braucht er allerdings auch immer eine Menge Zeit, um in seine wilden Kostüme zu schlüpfen. "Das sind auch schon einmal sechs Stunden geworden", gibt Jorge damals zu.

Jorge González, März 2024

Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2024

