Jorge González ist für "Die Verräter"-Aufgabe gewappnet

Jorge González (57) kennen Fans als echten Sonnenschein. Seit 2013 sorgt er als Juror bei Let's Dance für gute Laune. Schon bald schlüpft der Modeexperte aber in eine ganz neue Rolle: Jorge ist in der dritten Die Verräter-Staffel mit dabei. In der TV-Show müssen 16 Prominente die Verräter unter ihnen enttarnen. Doch ist der frohmütige Jorge überhaupt zum Manipulieren, Intrigieren und Lügen in der Lage? "Ja, natürlich. Wer kann denn nicht lügen? Jeder von uns hat doch schon mal gelogen", betont er im RTL-Interview und fügt humorvoll hinzu: "Ich will Blut spüren."

Auf seine Teilnahme an der komplizierten Verräter-Show hat sich Jorge schon in seiner Jugend gut vorbereitet. Denn dort musste die ein oder andere Notlüge herhalten. "Ich habe immer zu meiner Mama und meinem Papa gesagt: 'Ja, ich bin in der Schule.' Aber eigentlich war ich unterwegs – auf einem Konzert oder so", erinnert sich Jorge mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Neben Jorge sind auch seine beiden "Let's Dance"-Jury-Kollegen mit von der Partie. Auf die gemeinsame Zeit in dem schaurigen TV-Format freut sich der 57-Jährige: "Ich 'töte' die beiden", erklärt er verschmitzt.

Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (43) und Jorge wagen in diesem Jahr das "Die Verräter"-Abenteuer. Neben den Tanztalenten sind auch Größen wie der Schauspieler Wayne Carpendale (48), Moderatorin Charlotte Würdig (46) und das Model Mirja du Mont (49) dabei. Nicht zu vergessen sind die Schlagersängerin Marie Reim (24), Schauspieler Ralf Bauer (58) und TikTok-Star Younes Zarou (27), die sich ebenfalls Sonja Zietlows (56) Herausforderung stellen. Fans freuen sich schon jetzt auf diesen hochkarätigen Cast.

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, 2024

RTL / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow, Moderatorin

