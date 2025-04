Gerard Butler wollte schon früher "unbedingt berühmt" werden

Gerard Butler (55), der unter anderem durch den Film "300" weltberühmt wurde, hat überraschend offen über den Beginn seiner Schauspielkarriere gesprochen. In einem Interview mit The Telegraph verriet er bereits vor einiger Zeit, dass seine anfängliche Motivation für die Schauspielerei nicht ganz uneigennützig war: "Ich wollte unbedingt berühmt werden." Doch über die Jahre erkannte er, dass es nicht der Ruhm war, der ihn glücklich machte: "Es war die Arbeit und nicht die Bewunderung, die mich am meisten erfüllt hat."

Der Filmstar hat seinen Weg zur Schauspielerei auf eher unkonventionelle Weise gefunden. Der Schotte wollte eigentlich Anwalt werden und studierte Jura in Glasgow, bevor er durch einen Schicksalsschlag seinen beruflichen Kurs änderte. Nach dem Tod seines an Krebs erkrankten Vaters, persönlichen Eskapaden und dem anschließenden Verlust seines Jura-Jobs zog er nach London. Dort traf er eine alte Freundin, die ihm durch Zufall eine Tür ins Theatergeschäft öffnete, als er bei Castings mitwirkte. Der damalige Regisseur Steven Berkoff war so beeindruckt von Gerards Enthusiasmus, dass er ihn kurzerhand in sein Ensemble aufnahm und somit den Grundstein für seine Schauspielkarriere legte.

Nicht nur seine Karriere ist bisher ein wahres Auf und Ab, sondern auch sein Liebesleben. Nachdem Gerard eine mehrjährige turbulente Beziehung mit der Innenarchitektin Morgan Brown (54) führte – die immer wieder durch Drama und Versöhnungen gekennzeichnet war – schien er nach der endgültigen Trennung im Jahr 2020 zur Ruhe gekommen zu sein. Doch der 55-Jährige wurde zuletzt in London gesichtet, wie er vertraut mit dem Model Penny Lane spazieren ging. Die beiden wirkten sehr glücklich, als sie lachend durch die Straßen flanierten, doch eine Bestätigung ihrer möglichen Romanze bleibt bis heute aus.

Getty Images Gerard Butler bei einem Screening von "The Angel"

Getty Images Morgan Brown und Gerard Butler im Januar 2018

