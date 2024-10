So heftig bereitet sich Gerard Butler auf seine Rollen vor

Gerard Butler (54) wird von seinen Fans vor allem als mutiger Actionheld in Filmen wie "Olympus Has Fallen" und "Gamer" gefeiert. Auffällig ist dabei häufig seine beeindruckend durchtrainierte Figur, für die der Schauspieler immer wieder hart arbeiten muss. So musste der Hollywoodstar unter anderem für seine Rolle als Cop "Big Nick" in "Criminal Squad" bis zu 13 Kilo zunehmen, wie er im Gespräch mit extratv verrät. Er erinnert sich, wie er dieses Ziel erreichte: "Mir wurde klar: Ich muss ins Fitnessstudio gehen und jeden Abend Steaks essen!"

Wie ambitioniert Gerard seine Erscheinung für die jeweilige Rolle variieren kann, stellte er auch als muskulöser König Leonidas in dem Blockbuster "300" unter Beweis. Um in Form zu kommen, ging er körperlich vollkommen an seine Grenzen. Er erklärt gegenüber The Hollywood Reporter: "Das war die beste Form, die ich je in meinem Leben hatte." Die heftige Transformation ging jedoch nicht spurlos an ihm vorbei: "In gewisser Weise habe ich meinen Körper ruiniert, aber ich sah dabei fantastisch aus."

Der beliebte Schotte mag es offensichtlich, sein Aussehen für seine Filmrollen zu verändern. Er ist nicht nur in der Lage, sich in Bezug auf seine Fitness zu transformieren, sondern hat auch seine Frisur schon mehrmals angepasst. So stand der Darsteller zuletzt für den amerikanisch-italienischen Streifen "In The Hand Of Dante" mit hell blondierten Haaren vor der Kamera. Das Erscheinungsdatum des Thrillers mit Stars wie Jason Momoa (45), Gal Gadot (39) und Al Pacino (84) ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gerard Butler bei einem Pressetermin für "Angel Has Fallen"

Anzeige Anzeige

MEGA Gerard Butler, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige