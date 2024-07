Gerard Butler turtelt mit 27 Jahre jüngerem Model in London!

Wer wurde denn da beim Flirten erwischt? Allem Anschein nach hat Gerard Butler (54) eine neue Flamme. Paparazzi entdeckten den Schauspieler in London – jedoch nicht allein: Er war mit dem 29-jährigen Model Penny Lane unterwegs, die erst Anfang des Jahres von Sports Illustrated zum "Rookie of 2024" gewählt wurde. Auf den Fotos, die The Sun vorliegen, sehen die beiden sehr vertraut aus, während sie lachend durch die Straßen spazieren.

Penny ist die erste Frau, mit der der Schauspieler seit seiner Trennung von On-off-Freundin Morgan Brown (53) gesichtet wurde. Die Romanze mit der Innenarchitektin startete 2014, die Beziehung schien jedoch eine reine Achterbahnfahrt zu sein. Zwei Jahre war das Paar zusammen, bevor es sich 2016 trennte und ein Jahr später wieder zueinanderfand. Im August 2020 kam dann das angeblich endgültige Liebesaus von Gerard und Morgan – 2022 wurden sie dann aber beim Schmusen in Rom erwischt.

Nach seiner Trennung von der 53-Jährigen schien sich der "P.S. Ich Liebe Dich"-Darsteller voll und ganz in seine Arbeit zu stürzen. Schon bald soll sein neuer Streifen "In The Hand Of Dante" starten – für den Gerard im Dezember des vergangenen Jahres einen komplett neuen Look präsentierte! Statt des gewohnten Brauns trug er seine Haare platinblond, wie Fotos der Dreharbeiten in Manhattan zeigten.

Getty Images Gerard Butler und Morgan Brown bei der Premiere von "Angel Has Fallen"

MEGA Gerard Butler, Schauspieler

Was sagt ihr zu der angeblichen Romanze von Gerard und Penny?



