Gerard Butler "ruinierte" für eine Filmrolle seinen Körper

"Criminal Squad", "Plane" oder "Kandahar": Gerard Butler (55) ist bekannt dafür, seinen Körper für Filmrollen extremen Verwandlungen zu unterziehen. Im Interview mit The Hollywood Reporter enthüllte er, dass ihm der Film "300" (2006) besonders viel abverlangt haben soll. "In gewisser Weise habe ich meinen Körper ruiniert, aber ich sah dabei fantastisch aus", schwelgte der Action-Star in Erinnerungen an sein jüngeres Ich.

Um den Protagonisten Leonidas den Wünschen von Regisseur Zack Snyder (58) entsprechend zu verkörpern, habe er während der Vorbereitungszeit täglich sechs Stunden trainiert. Das intensive Programm bestand aus CrossFit, Bodybuilding und Kampfchoreografien. Der Weg zu der beeindruckenden Gestalt des spartanischen Königs habe ihm körperlich alles abverlangt. "Das war die beste Form, die ich je in meinem Leben hatte."

Obwohl sich Gerard mit vollem Körpereinsatz in den Filmdreh stürzte, plagten ihn anfangs Zweifel am Erfolg des Projekts: "Ich dachte: 'Oh mein Gott, dieser Film wird ein Flop!'" Als die Vision des Regisseurs Zack Snyder schließlich über die Leinwände flimmerte, konnte der Hauptdarsteller gar nicht genug Lob für den Filmemacher finden und schwärmte: "Schaut euch an, was Zack gemacht hat!" Letztendlich wurde "300" ein Überraschungserfolg und spielte laut Fachzeitschrift bei einem geschätzten Budget von rund 60 Millionen Euro weltweit mehr als 430 Millionen Euro ein. Gerards Einsatz hat sich also vollends ausgezahlt.

Gerard, gebürtiger Schotte, feierte mit "300" auch seinen großen Durchbruch in Hollywood. Bevor er zur Schauspielerei kam, studierte er Jura, entschied sich dann aber, seiner wahren Leidenschaft zu folgen. Neben seiner Filmkarriere engagiert er sich für verschiedene wohltätige Zwecke und ist bekannt für sein bodenständiges Auftreten.

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Gerard Butler als Leonidas im Film "300"

Anzeige Anzeige

Getty Images Gerard Butler auf der "Olympus Has Fallen"-Premiere im März 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Schauspieler Gerard Butler bei den Oscars 2020