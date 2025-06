Gerard Butler rührt Fans mit Tribut an verstorbene Mutter

Gerard Butler (55) zeigte sich zutiefst bewegt, als er am Donnerstag im Gespräch mit Magic Radio seiner verstorbenen Mutter Margaret ein emotionales Tribut zollte. Der schottische Schauspieler und Produzent, der als Stoick der Riesige in der kommenden Live-Action-Verfilmung von "Drachenzähmen leicht gemacht" zu sehen ist, verriet, dass der Regisseur Dean DeBlois den Film seiner "unglaublichen" Mutter gewidmet hat. Margaret, die Anfang des Jahres im Alter von 81 Jahren verstarb, konnte die endgültige Version der Produktion leider nicht mehr sehen. "Ich war so aufgeregt, dass sie es sehen würde, aber ich hatte das Gefühl, dass sie es nicht schaffen würde", sagte der "300"-Star und fügte hinzu, dass seine Mutter eine erstaunliche Frau war: "Sie war stark, feurig und zugleich anmutig und wunderschön."

Margaret Butler lebte über 20 Jahre in dem Dorf Comrie in Perthshire, und Gerard stattete ihr trotz seines Lebens in Hollywood oft Besuche in Schottland ab. Der "P.S. Ich liebe Dich"-Star teilte, wie sehr ihn diese Besuche mit seiner Heimat verbanden: "Ich sitze im Garten, sehe auf die Bergketten und bin einfach immer wieder von der Schönheit dieses Landes ergriffen." Der Schauspieler scherzte, dass seine Mutter immer das "Hollywood" aus ihm herausgeschlagen habe und ihm half, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Bereits bei der brasilianischen Premiere des Films wurde Margarets Andenken im Abspann geehrt. Gerards Instagram-Post zeigte eine liebevolle Widmung an sie mit den Worten: "In Erinnerung an meine geliebte Mutter Margaret Coll."

Die emotionale Verbindung zur Mutter zieht sich wie ein roter Faden durch Gerards Leben. Sie unterstützte ihn von jeher in seinem Traum, Schauspieler zu werden, und er beschrieb sie als Person, die ihn vollkommen verstand. "Wenn Stoick eine Mutter hätte, dann wäre es meine Mutter gewesen", sagte er ergriffen. Das Reboot von "Drachenzähmen leicht gemacht", in dem unter anderem Mason Thames und Nico Parker mitspielen, soll nach dem Kinostart am Freitag an den Erfolg der bisherigen Filme anknüpfen. Universal Pictures hat bereits einen zweiten Teil angekündigt. Doch für Gerard steht eines fest: Dieser Film wird für immer mit dem Andenken an seine Mutter verbunden sein.

Hilary Swank und Gerard Butler in "P.S. Ich liebe Dich"

Getty Images Gerard Butler, Schauspieler

