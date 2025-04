Bein von Dragqueen Jiggly Caliente musste amputiert werden

Jiggly Caliente, mit bürgerlichem Namen Bianca Castro, musste aufgrund einer schweren Infektion einen drastischen gesundheitlichen Eingriff über sich ergehen lassen. Wie die Familie auf Instagram bekannt gab, wurde der RuPaul's Drag Race-Bekanntheit nach einem Krankenhausaufenthalt der größte Teil ihres rechten Beines amputiert. "Die Familie von Bianca Castro ist zutiefst erschüttert und teilt mit, dass Bianca in den letzten Wochen einen ernsthaften gesundheitlichen Rückschlag erlitten hat", heißt es in der Mitteilung. Für die kommende Zeit werde sich Jiggly aus der Öffentlichkeit zurückziehen, hieß es weiter. Auch Auftritte in ihrer Funktion als Jurorin bei "Drag Race Philippines" sind vorerst nicht geplant.

Die Unterstützung für Jiggly aus der Dragqueen-Community und von ihren Fans war nach der Bekanntgabe enorm. Zahlreiche prominente Kolleginnen sendeten ihr auf Social Media liebevolle Nachrichten. Marina Summers schrieb etwa: "Wir senden dir und deiner Familie ganz viel Liebe!" und ihre ehemalige "Drag Race"-Mitstreiterin Jujubee erklärte: "Ich liebe dich so sehr und freue mich darauf, dich wiederzusehen." Im Statement ihrer Familie wurde die Community aufgerufen, Jiggly mit Nachrichten der Hoffnung und Liebe auf ihren Social-Media-Kanälen zu stärken. Gleichzeitig bat die Familie darum, ihre Privatsphäre während dieser schwierigen Phase zu respektieren.

Jiggly Caliente wurde 2012 mit der Teilnahme an der vierten Staffel von "RuPaul's Drag Race" bekannt und erreichte den achten Platz. 2016 outete Jiggly sich öffentlich als Transfrau und sprach seitdem oft über die Bedeutung von Selbstakzeptanz. Über ihre Beziehung zu ihrem Körper sagte der Webstar in einem Interview mit Xtra einst: "Ich bin nicht die schlanke, wunderschöne Frau. Ich bin die große, wunderschöne Frau – akzeptiert es!" Mit dieser positiven Einstellung wurde Jiggly zu einer Inspiration für viele. Neben den Erfolgen in der Drag-Welt und der Rückkehr in "RuPaul's All Stars Drag Race" 2021 spielte die Dragqueen auch in der gefeierten Serie "Pose" mit.

Getty Images Jiggly Caliente, Juni 2021

Getty Images Jiggly Caliente, Dragqueen

