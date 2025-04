Nach Bein-Amputation: Jiggly Caliente (43) ist verstorben

Jiggly Caliente, bürgerlich Bianca Castro-Arebejo und international bekannt als schillernde Persönlichkeit aus RuPaul's Drag Race, ist am 27. April 2025 verstorben. Die Drag-Künstlerin starb im Alter von 43 Jahren nur wenige Tage nach einer schweren Operation, bei der ihr rechtes Bein amputiert werden musste. Wie die Familie am Sonntagmorgen über Instagram mitteilte, war Bianca in ihren letzten Stunden nicht allein. "Bianca ist friedlich eingeschlafen, umgeben von ihrer liebevollen Familie und engen Freunden", heißt es in dem emotionalen Statement.

Biancas Angehörige würdigten sie als "strahlende Erscheinung in der Unterhaltung und im Einsatz für die Rechte anderer". In der Stellungnahme betonte die Familie, wie sehr Jiggly durch ihre Kunst und ihr Engagement Menschen Mut geschenkt habe: "Ihr Vermächtnis ist eines von Liebe, Mut und Licht." Auch Bekannte aus der Drag-Community und prominente Kolleginnen wie Pangina Heals, Ella Vaday und Kalad Karen zeigen sich von Jigglys Ableben zutiefst betroffen. Pangina Heals schreibt unter anderem auf Instagram: "Danke für deine Freundschaft. Du hast jeden Raum erhellt. Dein Lachen werde ich immer in Erinnerung behalten."

Bianca verlor erst kürzlich aufgrund einer Infektion einen großen Teil ihres rechten Beins. "Die Familie von Bianca Castro ist zutiefst erschüttert und teilt mit, dass Bianca in den letzten Wochen einen ernsthaften gesundheitlichen Rückschlag erlitten hat", hieß es vor wenigen Tagen in einer Mitteilung auf Instagram. Jigglys Vertreter machten bekannt, dass sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde. Nun müssen Fans traurigen Abschied nehmen.

Getty Images Jiggly Caliente im Juni 2024

Getty Images Jiggly Caliente, Juni 2021

