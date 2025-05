"RuPaul's Drag Race" ehrt Jiggly Caliente (†) in 10. Staffel

RuPaul (64) und das Team von "RuPaul’s Drag Race All Stars" nutzten nun die große Premiere der zehnten Staffel, um Jiggly Caliente zu ehren. Am Ende der ersten Folge wurde eine emotionale Titelkarte eingeblendet, die mit den Worten "Forever Fabulous" an die verstorbene Künstlerin erinnerte. Die besondere Hommage zeigte laut Entertainment Weekly ein wunderschönes Foto von Jiggly in einem auffälligen roten Kleid, begleitet von ihren Lebensdaten (1980–2025). Für viele Fans war dieser bewegende Moment ein würdiger Abschied von einer der beliebtesten Drag Queens der Serie, die im April tragisch verstorben war.

Jiggly Caliente, bürgerlich Bianca Castro-Arabejo, trat erstmals in der vierten Staffel von RuPaul's Drag Race auf und später in "All Stars 6". Bedeutenden Einfluss hatte sie jedoch auch als Jurorin bei "Drag Race Philippines" und auf die internationale Drag-Community. Während ihrer TV-Karriere schuf sie zahlreiche unvergessliche Momente. Ihr früher Tod kam unerwartet: Nur wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass Jiggly nach einer schweren Infektion eine Beinamputation überstanden hatte und deshalb ihre Jurorenrolle niederlegen musste. Nach Angaben der Familie verstarb sie am 27. April im Kreis ihrer Familie und Freunde. Zu ihrer Erinnerung wurde eine Online-Gedenkseite eingerichtet, und laut People Magazine soll ihre Beisetzung bald in New York stattfinden.

Jiggly war weit über die Drag-Szene hinaus bekannt und geschätzt – nicht nur durch ihre Auftritte, sondern auch durch ihr Engagement und ihre Offenheit gegenüber der Community. Neben Erfolgen bei "Drag Race" übernahm sie auch Rollen in Serien wie "Pose" und trat in Sketches bei Saturday Night Live auf. Ihre Kollegen und Freunde betonten laut People Magazine immer wieder, wie inspirierend Jigglis Humor und Loyalität wirkten. Eine enge Freundin teilte auf Instagram bewegende Worte: "Jiggly war eine der lustigsten und treuesten Freundinnen, die ich je hatte." Ihr Vermächtnis wirkt über die TV-Bühnen hinaus weiter – in ihrer Kunst, ihrem Einsatz und der Gemeinschaft, die sie nachhaltig geprägt hat.

Getty Images RuPauls' Drag Race, 2020

Getty Images Jiggly Caliente, Dragqueen

