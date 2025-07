Nach Bergunfall: Ex-Biathletin Laura Dahlmeier ist tot

Laura Dahlmeier (31), die ehemalige Biathletin und zweifache Olympiasiegerin, ist nach einem tragischen Unglück am Laila Peak in Pakistan schwer verunglückt. Die 31-Jährige war in den vergangenen Tagen bei einer Expedition im Karakorum-Gebirge unterwegs, als sie Berichten zufolge am Montag von einem Steinschlag auf 5.700 Metern Höhe erfasst wurde. Nun gibt es die traurige Gewissheit: Laura hat den Unfall nicht überlebt. Das teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die genauen Umstände des Vorfalls bleiben weiterhin unklar. Der Laila Peak gilt als ein technisch anspruchsvoller und gefährlicher Berg, was den Rettungsteams sämtliche Kräfte abverlangte. Mehrmals musste die Rettungsaktion aufgrund extremer Wetterbedingungen abgebrochen werden. Zuletzt konnten zur Bergung auch keine Hubschrauber eingesetzt werden. Trotz aller Bemühungen der Rettungsmannschaften sowie internationaler Alpinisten war die Hilfe für Laura letztlich zu spät.

Als eine der erfolgreichsten Biathletinnen Deutschlands blickt Laura auf eine beeindruckende Karriere zurück. Vor allem ihr großer Erfolg bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, bei denen sie zweimal Gold und einmal Bronze holte, bleibt unvergessen. Insgesamt sicherte sich die Garmisch-Partenkirchenerin sieben WM-Titel und gewann in der Saison 2016/17 den Gesamtweltcup. Im Jahr 2019, mit nur 25 Jahren, beendete sie ihre Karriere. Es zog sie jedoch weiterhin in die Berge – als ausgebildete Berg- und Skiführerin. Daneben engagierte sie sich als Buchautorin, ZDF-Expertin und Naturschützerin.

Teyssot,Pierre / ActionPress Laura Dahlmeier, Ex-Biathletin

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, 2025

