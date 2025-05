War die Freundschaft von Pinar Sevim und Mimi damals echt?

Pinar Sevim, die vielen Zuschauern noch aus den Nullerjahren als Reality-TV-Sternchen bekannt ist, hat überraschende Details über die Freundschaft mit ihrer ehemaligen Drehpartnerin Mimi preisgegeben. Die quirligen Quasselstrippen hatten sich 2008 während ihrer Teilnahme an der ProSieben-Dokusoap "Die Teenie-WG" kennengelernt und ihre Freundschaft später in der Rubrik "Mimi und Pinars Welt" im Boulevardmagazin taff fortgesetzt. Mit markigen Sprüchen und chaotischen Aktionen begeisterten sie das Publikum, doch dann wurde es plötzlich still um die beiden – und zwischen den beiden. Wie Pinar jetzt in einer Pressemitteilung von RTLZWEI verrät, waren sie damals zwar befreundet, doch kühlte ihre Beziehung nach den TV-Auftritten merklich ab: "Mittlerweile herrscht Funkstille."

Pinar betonte jedoch, dass die Freundschaft zeitweise tatsächlich eng war und – entgegen einiger Spekulationen – nicht nur für das TV gespielt wurde: "Am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, war das schon eine Freundschaft. Auch nachdem wir gedreht haben, hatten wir erst noch Kontakt." Die Situation spitzte sich ihrer Beschreibung nach jedoch zu, als für sie eine Anfrage zu Big Brother ins Haus flatterte, Mimi jedoch leer ausging – obwohl sie sich extra beworben hatte. Der darauf folgende Streit habe schließlich zum endgültigen Kontaktabbruch geführt. Von gemeinsamen Unternehmungen oder Nachdrehtreffen sei laut Pinar, die in Kürze bei Kampf der Realitystars zu sehen sein wird, längst keine Rede mehr.

Die Trennung der ehemaligen besten Freundinnen wirft ein neues Licht auf die Dynamik zahlreicher Reality-TV-Freundschaften, die vor laufender Kamera oft sehr innig wirken. Pinar, die jetzt als meinungsstarke Persönlichkeit in die Fernsehwelt zurückkehren möchte, liefert mit ihrer Geschichte ein weiteres Beispiel dafür, wie schwer es sein kann, innerhalb der Branche echte Freunde zu finden: Zwischenmenschliche Enttäuschungen scheinen in diesem Umfeld oft vorprogrammiert. Mimi selbst hat sich zu der Situation bisher nicht öffentlich geäußert. Pinar hingegen scheint die Konfrontation nicht zu scheuen – weder mit ihrer ehemals besten Freundin, noch mit ihren Konkurrenten bei Kampf der Realitystars.

https://www.instagram.com/stories/pinars.welt/3620683589516447197/ Reality-TV-Star Pinar Sevim im April 2025

Instagram / pinars.welt Pinar Sevim, TV-Bekanntheit

