Pinar Sevim geht bei KDRS keiner Konfrontation aus dem Weg

Pinar Sevim nimmt in diesem Jahr an der beliebten TV-Show Kampf der Realitystars teil und könnte ordentlich Schwung in die Villa bringen. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI verrät sie schon vorab, wie sie sich inmitten der anderen Kandidaten behaupten will: "Ich habe mir ehrlich gesagt nicht wirklich Gedanken gemacht, wie ich Sendezeit bekomme, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall auffällig. Ich gehe auch keiner Diskussion aus dem Weg. Ich liebe auch Konfrontationen." Bereits jetzt steht fest, dass Pinar für offene Gespräche und so manche Auseinandersetzung sorgen könnte – ohne sich dabei verstellen zu wollen oder gezielt Streit zu suchen.

In derselben Pressemitteilung spricht Pinar Sevim auch über die Besonderheiten ihres Wesens, die bei den anderen Teilnehmern durchaus für Irritationen sorgen könnten. Sie beschreibt sich selbst als "sehr albern" und gibt offen zu: "Ich singe auch einfach, bin manchmal wie ein Kind. Das wird sicher einige stören." So zeichnet sich schon zu Beginn ab, dass Pinars Auftreten polarisieren könnte. Zwar betont sie, dass sie keine Streitigkeiten künstlich anzetteln möchte, doch Diskussionen aus dem Weg zu gehen, kommt für sie nicht infrage. Mit dieser Mischung aus Lebensfreude, Direktheit und Neigung zu Konfrontationen könnte sie bei "Kampf der Realitystars" das eine oder andere Fass zum Überlaufen bringen – und für jede Menge Unterhaltung sorgen.

Pinar erlangte 2009 durch ihre Reihe "Mimi und Pinars Welt" in der TV-Show "taff" größere Bekanntheit. Danach hatte sie sich vorerst aus dem Business zurückgezogen. "Ich habe zehn Jahre lang in einer Bäckerei gearbeitet, dann zwei Jahre im Einzelhandel", verrät sie in der Pressemitteilung über die Zeit nach ihrer TV-Karriere. Umso motivierter sei sie nun, in der TV-Welt erneut durchzustarten: "Ich war so lange nicht mehr präsent, habe so viel Energie gesammelt, dass ich jetzt auf jeden Fall voll durchstarten möchte."

Anzeige Anzeige

Instagram / pinars.welt Pinar Sevim, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Pinar Sevim, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige