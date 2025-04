"Kampf der Realitystars"-Pinar hat keinen Kinderwunsch

Pinar Sevim ist zurück in der TV-Welt und sorgt direkt für Gesprächsstoff. Die Reality-TV-Bekanntheit, die nach längerer Pause nun an der diesjährigen Kampf der Realitystars-Staffel teilnimmt, sprach in einer Pressemitteilung von RTLZWEI überraschend offen über ihr Privatleben. Auf die oft gestellte Frage nach Nachwuchs antwortete Pinar deutlich: Auch mit ihrem Partner an ihrer Seite verspürt sie keinerlei Kinderwunsch. "Ich hatte noch nie einen Kinderwunsch. Man sagt ja immer, das kommt mit dem richtigen Mann. Aber mein Freund ist der richtige Mann, der perfekte Partner. Und trotzdem habe ich den Wunsch nicht. Wir sind vollständig und glücklich", verrät sie.

Auf ihre offene Art können sich die Fans der TV-Bekanntheit offenbar auch in der Show freuen, wie sie ebenfalls in der Pressemitteilung andeutete. "Ich habe mir ehrlich gesagt nicht wirklich Gedanken gemacht, wie ich Sendezeit bekomme, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall auffällig. Ich gehe auch keiner Diskussion aus dem Weg. Ich liebe auch Konfrontationen", stellte Pinar klar.

Pinar war vor rund sechzehn Jahren durch das Format "Mimi und Pinars Welt" in der TV-Show "taff" bekannt geworden. Nach dem Ende der Reihe zog sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. "Ich habe zehn Jahre lang in einer Bäckerei gearbeitet, dann zwei Jahre im Einzelhandel", erklärte sie in der Pressemitteilung und betonte, dass sie jetzt aber umso motivierter sei, erneut in der TV-Branche durchzustarten: "Ich war so lange nicht mehr präsent, habe so viel Energie gesammelt, dass ich jetzt auf jeden Fall voll durchstarten möchte."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Pinar Sevim, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Pinar Sevim, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Pinar so offen darüber spricht? Ich finde es total toll, dass sie so ehrlich ist. Na ja, ich finde, so etwas muss gar nicht öffentlich besprochen werden. Ergebnis anzeigen