Auf diese TV-Formate hat "Kampf der Realitystars"-Pinar Lust

Pinar Sevim steht erneut im Rampenlicht: Nach längerer Pause nimmt sie nun an der aktuellen "Kampf der Realitystars"-Staffel teil und möchte damit ein fulminantes TV-Comeback feiern. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI verriet sie, dass dies für sie nur der Anfang ist. "Also im Bestfall kriege ich natürlich weitere Formatanfragen. Ich würde gerne so vieles machen. Dschungelcamp, Das Sommerhaus der Stars …", erklärte sie und machte keinen Hehl daraus, dass sie sich durch das Reality-Format einen Karriereschub erhoffe.

Pinar wurde ursprünglich durch ihr "taff"-Format "Mimi und Pinars Welt" einem breiteren Publikum bekannt. Nach dem Ende der Reihe zog sie sich allerdings für mehrere Jahre aus der Öffentlichkeit zurück und führte ihr Leben abseits des Rampenlichts. "Ich habe zehn Jahre lang in einer Bäckerei gearbeitet, dann zwei Jahre im Einzelhandel", verriet sie und gab zu, dass sie sich nun erneut im TV beweisen wolle: "Ich war so lange nicht mehr präsent, habe so viel Energie gesammelt, dass ich jetzt auf jeden Fall voll durchstarten möchte."

Falls sie sich gegen ihre Kontrahenten durchsetzen und die 50.000 Euro Preisgeld gewinnen sollte, weiß sie auch schon ganz genau, was sie mit der Kohle anstellen will. "Ich würde mit meinem Hund zu Fressnapf fahren und er darf sich alles aussuchen, was er will. Mit meiner Mama würde ich das Gleiche machen – aber natürlich nicht bei Fressnapf", plauderte sie glücklich aus und erklärte, dass ihre Mama sehr krank sei und Pinar gerne mit ihr verreisen würde.

RTLZWEI Pinar Sevim, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

RTL II Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2025

