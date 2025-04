Pinar Sevim hat schon genaue Pläne für das KDRS-Preisgeld

Pinar Sevim, die sich vor vielen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, steht bald bei Kampf der Realitystars von RTLZWEI vor der Kamera. In dem Erfolgsformat messen sich zahlreiche prominente Gesichter, um am Ende das begehrte Preisgeld von 50.000 Euro für sich zu gewinnen. Sollte Pinar das Finale für sich entscheiden, hat sie bereits genaue Pläne, was sie mit dem Gewinn anstellen möchte. In einer Pressemitteilung erklärte sie freudig: "Ich würde mit meinem Hund zu Fressnapf fahren und er darf sich alles aussuchen, was er will. Mit meiner Mama würde ich das Gleiche machen – aber natürlich nicht bei Fressnapf."

Der Reality-TV-Star erklärte weiter, dass die Gesundheit ihrer Mutter ihr sehr am Herzen liege. Pinars Mutter ist aktuell sehr krank, deshalb würde die 39-Jährige sie im Falle eines Gewinns mit auf eine große Reise nehmen. Was das Ziel der Reise sein könnte, verriet sie nicht, doch es steht fest, dass Pinar insbesondere Ausdruck ihrer Dankbarkeit und Liebe zu ihrer Mutter zeigen will. Der enge Zusammenhalt mit ihrer Familie ist ihr offenbar wichtiger als teure Luxusgüter oder große Anschaffungen.

Abseits von glitzernden TV-Shows gilt Pinar als absoluter Familienmensch. Wie Stern TV berichtet, hatte sie in den vergangenen Jahren ihren Fokus komplett auf ihre Familie gelegt: Dabei half sie bei der Sicherheitsfirma ihres Mannes aus und kümmerte sich mit ihm um seine Kinder – die hatte er aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe mit Pinar gebracht. Das Rampenlicht hatte sie nicht gereizt, stattdessen arbeitete sie etwa zehn Jahre in einer Bäckerei und dann zwei Jahre im Einzelhandel. Doch damit ist jetzt Schluss. Schon in wenigen Tagen wird sie wieder die TV-Bildschirme erobern.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Pinar Sevim, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL II Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige