Pinar Sevim jobbte nach TV-Karriere als Bäckereiverkäuferin

Pinar Sevim feiert ihr großes Comeback: Die ehemalige TV-Bekanntheit, die 2009 mit der Reihe "Mimi und Pinar" im Boulevardmagazin taff für Aufsehen sorgte, steht jetzt wieder im Rampenlicht. In einer aktuellen Pressemitteilung von RTLZWEI verriet sie, dass sie es kaum erwarten könne, mit ihrer Teilnahme bei Kampf der Realitystars in die Öffentlichkeit zurückzukehren. Nach ihren zarten Anfängen im TV vor rund 15 Jahren hatte sie sich aus den Medien zurückgezogen: "Ich habe zehn Jahre lang in einer Bäckerei gearbeitet, dann zwei Jahre im Einzelhandel." Von Glamour war in dieser Zeit nur noch wenig zu spüren, gab sie zu.

Pinar betont in der Mitteilung, dass sie durch die Zeit abseits der Öffentlichkeit viel Kraft tanken konnte. Besonders nachdem sie durch die Pandemie zu einer beruflichen Auszeit gezwungen wurde, strotzt sie jetzt nur so vor Tatendrang: "Ich war so lange nicht mehr präsent, habe so viel Energie gesammelt, dass ich jetzt auf jeden Fall voll durchstarten möchte." Die Teilnahme an "Kampf der Realitystars" markiert für Pinar damit nicht nur eine Rückkehr ins Fernsehen, sondern auch ein neues Kapitel in ihrer Laufbahn. Gerade die Herausforderungen während der Corona-Zeit, als viele Jobs im Handel zusätzliche Unsicherheiten mit sich brachten, scheinen ihren Ehrgeiz befeuert zu haben, in ihrer ehemaligen Branche wieder Fuß zu fassen.

Pinar galt nach ihren regelmäßigen TV-Auftritten bei ProSieben als Sympathieträgerin der Reality-Szene – ihre offene und direkte Art machte sie schnell beliebt beim Publikum. Nach ihrer ersten Karriere zog sie sich bewusst ins Privatleben zurück, kümmerte sich um ihren Lebensunterhalt und war selbst auf Social Media kaum noch sichtbar. Die Zeit fernab der Kameras, so sagen Freunde, habe sie verändert: Pinar wirke gereifter, aber ihr typischer Humor sei geblieben. Auch in der Vergangenheit zeigte sich die Reality-TV-Teilnehmerin gerne als Teamplayerin und setzte auf ehrliche Worte. Man darf also gespannt sein, welche neuen Seiten sie in Kürze am thailändischen Starstrand – umgeben von ebenfalls hoch motivierten Mitstreitern – offenbaren wird.

Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2025

Pinar Sevim, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

