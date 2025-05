"Floribama Shore"-Star Kirk Medas mit 33 Jahren verstorben

Fans der Realityshow "Floribama Shore" müssen von Kirk Medas (✝33) Abschied nehmen. Der beliebte TV-Star ist im Alter von 33 Jahren gestorben. Wie TMZ berichtet, verstarb er am Freitag, nachdem er zuvor zwei Wochen auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Miami verbracht hatte. Während seines Aufenthalts musste er maschinell beatmet werden und fiel schließlich ins Koma. Er starb letztendlich an einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung, der sogenannten nekrotisierenden Pankreatitis.

Bereits während seines Krankenhausaufenthalts startete Kirks Familie eine GoFundMe-Kampagne, da der Fernsehstar keine Krankenversicherung hatte. Mehr als 27.000 Dollar (umgerechnet knapp 24.000 Euro) kamen bislang zusammen, um die hohen Behandlungskosten und die geplante Reha zu finanzieren. In dem Aufruf beschrieben die Angehörigen den Ernst der Lage: "Kirk Medas ist auf der Intensivstation und kämpft gegen nekrotisierende Pankreatitis. Er ist sediert, und dieser Weg könnte noch einige Zeit dauern." Ein beigefügtes Foto zeigte Kirk an einem Beatmungsgerät in seinem Krankenhausbett, während ihm die Unterstützer in den sozialen Medien Hoffnung und Gebete schickten.

"Floribama Shore" lief 2017 erstmals im US-Fernsehen und folgte einer jungen Clique beim Feiern und Zusammenleben an der Küste von Panama City Beach in Florida. Die MTV-Show, die als Ableger von "Jersey Shore" gilt, wurde schnell zum Kult – auch dank des Humors und der Partylaune von Kirk, der von den Fans besonders für seine ehrliche, lebenslustige Art geschätzt wurde. Hinter der Kamera pflegte der Reality-Star einen engen Kontakt zu seiner Familie und seinen Freunden, wie aus zahlreichen Social-Media-Posts hervorgeht. Nach vier Staffeln wurde das Format 2022 eingestellt – doch Kirks charismatischer Auftritt bleibt vielen Anhängern der Serie weiterhin in guter Erinnerung.

Kirk Medas

Kirk Medas, April 2023

