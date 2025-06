Nach Stillgeburt-Neuigkeiten: Kim Virginia verliert Follower

Kim Virginia Hartung (30), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, steht erneut im Zentrum von Social-Media-Diskussionen. Nachdem Berichte über eine erlittene Stillgeburt veröffentlicht worden sind, sind die Reaktionen auf diese Nachricht alles andere als einfühlsam. Seit dem gestrigen Abend sinken ihre Followerzahlen beträchtlich. Um 20:30 Uhr verzeichnete Kim noch 1.093.281 Abonnenten, während es heute Mittag nur noch 1.074.740 waren. Auch Nikola Glumac (29), Kims ehemaliger Verlobter, erlebt einen schleichenden Verlust bei seinen Followerzahlen, jedoch in weitaus geringerem Maße.

In den Kommentarspalten auf Instagram zeigen User immer wieder Zweifel an Kims Worten und werfen ihr sogar vor, die Schwangerschaft und die Beziehung zu Nikola inszeniert zu haben. Solche Vermutungen stützen sich vorrangig auf das öffentliche Auftreten des einstigen Paares, das bei manch einem ungläubiges Stirnrunzeln hinterlassen hat. Kim und Nikola haben sich in der Vergangenheit ausgiebig über ihre Beziehung und ihre Lebensumstände geäußert, was ihnen nicht nur Bewunderung, sondern auch anhaltende Skepsis eingebracht hat.

Der Druck, der seit Bekanntwerden des tragischen Verlusts auf Kim lastet, ist enorm. Sie hat sich im Laufe ihrer Karriere im Reality-TV einen Namen gemacht, unter anderem durch ihre direkte Art, die nicht selten polarisiert. Dass sie sich nun massiven Angriffen und teilweise sogar Hasskommentaren ausgesetzt sieht, macht alles nur noch schwerer. In der Vergangenheit hat Kim oft betont, wie wichtig ihr die Nähe zu ihrem Online-Publikum sei. Doch das Vertrauen, das ihre Community bisher in sie hatte, scheint für viele erschüttert zu sein, was ihr persönliches und öffentliches Leben gleichermaßen belastet.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung