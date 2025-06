Plant Tommy Pedroni Verlobung mit Freundin Paulina Ljubas?

Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) genießen ihr gemeinsames Leben in Nizza sichtlich. Seit November 2023 ist ihre Beziehung offiziell, und die beiden Realitystars wirken verliebt wie am ersten Tag. Einem Fan brannte nun in einer Instagram-Fragerunde eine ganz besondere Frage unter den Nägeln: "Wann wollt ihr in eurer Beziehung den nächsten Schritt gehen?" Tommy antwortete auf Französisch: "Chaque chose en son temps." Übersetzt bedeutet dies: "Alles zu seiner Zeit." Dazu postete er ein liebevolles Pärchenbild, das die Harmonie zwischen den beiden unterstreicht.

Auch wenn Tommy die Frage nicht konkret beantwortete, scheint klar zu sein, dass sie sich über ihre Zukunft Gedanken machen. Die Tatsache, dass Paulina ihre Zelte in Köln abbrach und nach Nizza zog, zeigt, wie ernst sie es miteinander meinen. Tommy beweist immer wieder, wie glücklich er mit der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin ist. Auf Instagram zeigen sie sich regelmäßig verliebt und albern miteinander herum.

Tommy, der gebürtig aus Frankreich stammt, und Paulina, die ihre Wurzeln in Deutschland hat, sind für viele Fans ein absolutes Power-Paar. Da die beiden bereits seit Längerem zusammenleben und Tommy bereits in der Vergangenheit betonte, Paulina irgendwann heiraten zu wollen, dürfte es spannend bleiben, wann sie tatsächlich den nächsten Schritt wagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Reality-TV-Stars