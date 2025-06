Mit Beyoncé auf der Bühne: Jay-Z stichelt gegen Kanye West

Jay-Z (55) hat während eines Pariser Konzerts seiner Frau Beyoncé (43) am Sonntagabend für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit ihr trat er im Stade de France auf – ihr erster gemeinsamer Auftritt seit sieben Jahren. Die Überraschung an diesem Abend: Während des Songs "Crazy in Love" betrat der Rapper plötzlich die Bühne, um seinen Part zu rappen. Später performte das Paar gemeinsam eine Variante von "Drunk in Love", während Jay-Z auch einen seiner eigenen Songs präsentierte. Dabei veränderte er die Zeile in "N***** in Paris", die ursprünglich eine Anspielung auf Kanye West (48) enthielt, und ersetzte dessen Namen durch Beyoncé. Diese textliche Änderung blieb vielen Fans nicht unbemerkt und wurde in den sozialen Medien als klare Distanzierung vom einstigen Freund interpretiert, berichtet Daily Mail.

Dass Jay-Z diese Entscheidung traf, kommt nicht von ungefähr. Kanye West hatte zuvor mit äußerst beleidigenden Kommentaren über die Kinder des Ehepaars für Entrüstung gesorgt. Die Äußerungen, die er auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlicht hatte, hatten Beyoncé und Jay-Z tief getroffen, insbesondere da sie von der Wortwahl des Rappers schockiert waren. Obwohl Kanye den Beitrag zwischenzeitlich gelöscht hatte, begründete er diesen Schritt offen damit, dass er lediglich einen Plattformbann vermeiden wollte, nicht aus Einsicht. Das Paar erwog Berichten zufolge daraufhin rechtliche Schritte, ließ die Öffentlichkeit jedoch wissen, dass sie vor allem Wert darauf legen, ihre Kinder vor solcher Behandlung zu schützen.

Die Spannungen zwischen Jay-Z und Kanye West markierten einen weiteren Bruch in einer ehemals engen Freundschaft. Das Rap-Duo hatte in der Vergangenheit mit gemeinsamen Projekten wie "Watch the Throne" musikalische Meilensteine gesetzt. Doch die persönliche Beziehung litt mit der Zeit zunehmend unter Kanyes kontroversem Verhalten. Für Jay-Z und Beyoncé steht vor allem der Schutz der Familie im Vordergrund. Ihre Partnerschaft, die durch zahlreiche gemeinsame Erlebnisse gewachsen ist, zeigt auch in schwierigen Zeiten eine beeindruckende Geschlossenheit. Während ihres Pariser Konzerts machte dies Beyoncé selbst deutlich, indem sie gemeinsam mit ihrer Tochter Blue Ivy auftrat und so einen weiteren besonderen Moment mit ihren Fans teilte.

Getty Images, Getty Images Jay-Z und Kanye West

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der "The Lion King"-Premiere in London, 2019

Getty Images Kanye West und Jay-Z im Juli 2012