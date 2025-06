Das waren die Highlights der Kids' Choice Awards 2025

Die 38. Ausgabe der Kids' Choice Awards brachte am vergangenen Samstag die Stars und Sternchen nach Santa Monica. Tyla, die erstmals durch die Show führte, moderierte das sommerliche Event, das im Barker Hangar stattfand. Mit dabei waren Auftritte von Machine Gun Kelly (35) und der Band KATSEYE sowie spektakuläre Skateboard-Stunts von Tony Hawk (56) und Katelyn West. Zu den großen Gewinnern zählten unter anderem Ariana Grande (31), die für ihre Rolle in "Wicked" geehrt wurde, und Jack Black (55), der zum "King of Comedy" gekürt wurde. Besonders emotional: Rihanna (37) erhielt den allerersten "ICON Silver Blimp" für ihre Verdienste.

Neben den Auszeichnungen sorgten unter anderem die Auftritte hochkarätiger Stars wie Ice Spice (25), Benny Blanco (37) und Auli’i Cravalho für Begeisterung. Für Fans der "Thundermans" gab es gleich mehrfachen Grund zur Freude: "The Thundermans: Undercover" gewann die Auszeichnung als "Favorite Kids’ TV Show" und die Hauptdarsteller Jack Griffo (28) und Kira Kosarin wurden als beliebte TV-Stars geehrt. In der Kategorie Musik erhielt Sabrina Carpenter (26) gleich drei Preise, darunter "Favorite Song" für ihren Hit "Taste" und "Favorite Album" für "Short n’ Sweet". Auch Stray Kids wurden als "Favorite Music Group" gefeiert.

Die "Kids' Choice Awards" sind bekannt für ihre interaktiven Highlights und einzigartigen Momente – und dieses Jahr war keine Ausnahme. Die ikonischen Slimings blieben auch diesmal nicht aus und sorgten für beste Laune. Für die Stars auf dem orangefarbenen Teppich ist das Event eine Gelegenheit, ihren jungen Fans nah zu sein. Jack etwa zeigte sich über seinen Preis dankbar und scherzte auf der Bühne: "Humor steht mir einfach gut." Interessant: Viele Gäste, darunter Kel Mitchell (46) und Victoria Monét (36), erschienen mit ihren Kindern, was die familiäre Atmosphäre der Show unterstrich. Der Abend zeigte wieder eindrucksvoll, warum die "Kids' Choice Awards" eines der beliebtesten Events des Jahres sind.

Getty Images Tyla posiert bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Barker Hangar

Getty Images MGK und seine Tochter Casie Baker bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Kalifornien.

Getty Images Jack Black performt bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Barker Hangar

