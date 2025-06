"Young Sheldon"-Star Montana Jordan hat in Texas geheiratet

Montana Jordan (22), bekannt aus der Serie Young Sheldon, hat seiner langjährigen Freundin Jenna Weeks das Jawort gegeben. Die Hochzeit fand am 21. Juni auf dem malerischen Dove Hollow Estate in Longview, Texas, ganz im klassischen Cowboy-Stil statt. Rund 200 Gäste, darunter auch einige prominente Kollegen wie Emily Osment (33) und Raegan Revord (17), waren Zeugen der Feierlichkeiten. In einem eleganten Kleid von Valentini schritt Jenna, von ihrem Vater begleitet, zum Altar, während Montana in einem schwarzen Anzug auf sie wartete, wie neue Fotos zeigen, die People vorliegen. Die beiden tauschten vor der Zeremonie private Ehegelübde aus und betonten während der Trauung ihre christlichen Werte.

Die Feier setzte ganz auf ländlichen Charme, kombiniert mit klassischen Details. Weiße Blumen und Kerzen schufen in dem rustikalen Veranstaltungsort eine romantische Atmosphäre, während französische Kronleuchter für Eleganz sorgten. Für das Menü wählten die beiden traditionelle Gerichte der Südstaaten wie Chicken Alfredo und grüne Bohnen, ergänzt durch eine dreistöckige Hochzeitstorte in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Später wechselte Jenna in ein kürzeres Kleid, in dem sie die Nacht durchtanzte. Ihr erster Tanz als Ehepaar wurde zu Chris Stapletons (47) "Tennessee Whiskey" begangen.

Montana und Jenna kennen sich seit einem Konzertbesuch im Jahr 2021, bei dem sie sich durch einen glücklichen Zufall begegneten. Der Schauspieler hatte ihr Anfang des Jahres 2025 auf ihrem gemeinsamen Grundstück in Texas einen romantischen Heiratsantrag gemacht, bei dem große "Marry Me"-Buchstaben und ein Meer aus Rosenblättern eine zentrale Rolle spielten. Zu den Fotos schrieb Montana damals auf Instagram: "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück, eine Million Mal und mehr." Gemeinsam haben sie eine Tochter, Emma Rae, die im Dezember 2023 zur Welt kam. Das Paar plant, die Flitterwochen im kommenden Jahr nachzuholen.

Getty Images Montana Jordan im Juli 2024

Instagram / montanajordan Montana Jordan und Jenna Weeks mit ihrer Tochter Emma Rae im Juni 2024

Instagram / montanajordan Montana Jordan und seine Tochter Emma Rae im Juli 2024

