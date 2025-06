Julian Claßen und Palina stehen vor "größter Entscheidung"

Julian Claßen (32) und seine Partnerin Palina heizen mit ihrem neuesten Instagram-Post die Spannung bei ihren Fans weiter an. In seiner Story teilte der Social-Media-Star ein kurzes Video, das ihn und Palina vertraut miteinander zeigt. Dazu schrieb Julian geheimnisvoll: "Wir stehen vor unserer größten Entscheidung." Palina repostete das Video und fügte hinzu: "So dankbar." Was genau hinter diesen Worten steckt, bleibt unklar – doch es scheint, als stünde für das Paar eine bedeutende Veränderung bevor...

Bereits zu Beginn des Jahres hatten die beiden verkündet, gemeinsam ein Haus gekauft zu haben und dieses komplett nach ihren Vorstellungen umbauen zu wollen. Seit ihrer öffentlichen Bekanntgabe der Beziehung im November 2024 wirken Julian und Palina unzertrennlich – und auch die Beobachtungen ihrer Fans tragen immer wieder zu neuen Spekulationen bei. Ein Diamantring an Palinas Finger führte damals zu Gerüchten, ob der Unternehmer und die Influencerin bereits verlobt sein könnten. Dies wurde jedoch bisher nicht bestätigt.

Für Julian scheinen große persönliche Meilensteine keine Seltenheit zu sein. Während er mit seiner neuen Partnerin viele Pläne zu schmieden scheint, bleibt die Frage, ob es sich bei der "größten Entscheidung" möglicherweise um ein weiteres großes Projekt, eine Verlobung oder gar Nachwuchs handelt. Hinsichtlich spannender Wendungen enttäuscht Julian seine treue Fangemeinde wohl selten. Nach drei Jahren YouTube-Pause kehrte der 32-Jährige auch kürzlich mit einem Video auf der Plattform zurück: "Ich habe so lange in meinem Leben keine Challenge mehr gedreht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Hände von Julian Claßen und Palina, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seiner Freundin Palina, Juni 2024