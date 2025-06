Lily Allen wurde beim Knutschen mit James Norton erwischt

Ende des vergangenen Jahres trennten sich Lily Allen (40) und David Harbour (50) nach fast fünf Jahren Ehe. Danach legte die Sängerin eine Pause vom Daten ein und konzentrierte sich erst einmal auf sich. Doch jetzt berichtet The Sun, dass sie sich wohl wieder auf einen Herren eingelassen hat. Wie Augenzeugen dem Magazin berichteten, genoss Lily ein Festival in London mit dem britischen Schauspieler James Norton (39). Dabei sollen sie allerdings nicht nur gekuschelt haben. "James und Lily sahen sehr verliebt aus, und sie knutschten hinter der Bühne. Wir waren alle ziemlich überrascht, sie dort zusammen zu sehen, geschweige denn küssend", gestand der Informant.

Noch im März sah Lily den Männern sehr kritisch entgegen. Noch dazu wetterte sie in ihrem Podcast "Miss Me?": "Ältere Frauen erkennen die Unattraktivität von Männern besser als junge, dumme Frauen – was im Grunde erklärt, warum Männer sie jung und dumm mögen." Diese bittere Phase der Trennung scheint sie jetzt überwunden zu haben, denn auf aktuellen Fotos, die dem Magazin vorliegen, sieht sie ziemlich glücklich und entspannt aus. Das bestätigte auch die Quelle: "Ich glaube nicht, dass sie sich schon so lange kennen, aber es war ein lustiges Beisammensein hinter der Bühne, und die beiden waren von der Stimmung angetan."

Lange vor der Trennung wurde schon gemunkelt, dass Lily und David sich getrennt haben. Immer wieder brodelte die Gerüchteküche: Angeblich soll David die "Smile"-Interpretin mit einer sehr viel jüngeren Frau betrogen haben. Gegenüber GQ verriet der Schauspieler im April jedoch, dass ihn das Ehe-Aus sehr mitgenommen hatte. Dennoch wollte er die Trennung als Chance sehen, sich weiterzuentwickeln. "Man kann diese Veränderungen leugnen, sich davor fürchten oder chaotisch darauf reagieren. [...] Aber für mich ist es am besten, diese Erfahrungen in meine Arbeit fließen zu lassen", sagte er damals.

Lily Allen und James Norton

Lily Allen zeigt auf Instagram ihre neue Frisur

David Harbour und Lily Allen, März 2022