Fans entdecken einen Fehler: Herzogin Meghan patzt im Netz

Herzogin Meghan (43) hat mit einem Instagram-Post ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" für Aufsehen gesorgt. In dem Beitrag, der ein Detailbild einer Küchenzeile mit einer handgeschriebenen Botschaft zeigt, bedankte sie sich bei ihren Followern mit den Worten: "Danke, dass ihr hier seid. Ihr seid der süßeste Teil von dem, was wir tun!" Doch aufmerksame Fans entdeckten im Bild einen kleinen, jedoch auffälligen Fehler: Am linken Bildrand ist ein schwarzer Cursor zu sehen, was darauf hindeuten könnte, dass das Foto kein echter Schnappschuss, sondern ein Screenshot ist. Die Kommentarfunktion der Plattform wurde mittlerweile deaktiviert, womöglich um die Diskussionen einzuschränken.

Die Marke "As Ever" wurde von Meghan selbst ins Leben gerufen und vertreibt Produkte wie Backmischungen und kulinarische Delikatessen. Ihr Konzept beschreibt sie auf der offiziellen Webseite als "eine Sammlung von Produkten, inspiriert von einer langjährigen Liebe zu Kochen und Gastgeben." Bereits zuvor stand Meghan auf Social Media gelegentlich in der Kritik. So sorgte ein Video für Aufsehen, in dem sie "2025" in den Sand schreiben wollte. Auch dabei bezweifelten manche Follower die Echtheit der angeblich spontanen Aufnahme und kommentierten, dass es wohl mehrere Anläufe gebraucht habe, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Kurz zuvor hatte Meghan verkündet, ihren Podcast "Confessions of a Female Founder" nach nur einer Staffel zu beenden. Im Gespräch mit Emma Grede im Podcast "Aspire with Emma Grede" erklärte die ehemalige Schauspielerin: "Ich muss mich auf mein Geschäft konzentrieren. Die Leute scheinen zu vergessen, dass sie nur sehr selten alles sehen, was hinter den Kulissen passiert." Damit machte sie deutlich, dass ihre volle Aufmerksamkeit nun "As Ever" gilt.

Getty Images Herzogin Meghan, April 2025

Instagram / aseverofficial Post von Herzogin Meghans Marke "As Ever"

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2024