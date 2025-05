Vor Tod: Kirk Medas wollte sein Leben komplett umkrempeln

Kirk Medas (✝33), bekannt aus der MTV-Reality-Show "Floribama Shore", ist vor Kurzem im Alter von 33 Jahren verstorben. Der beliebte Social-Media-Star hatte zuvor zwei Wochen auf der Intensivstation in einem Krankenhaus in Florida verbracht, nachdem er an einer schweren nekrotisierenden Pankreatitis erkrankt war und sich schließlich ein Leberversagen eingestellt hatte. Nur wenige Wochen vor seinem Tod teilte Kirk auf Instagram bewegende Einblicke in sein Gefühlsleben. "Meinen Lebensstil komplett zu verändern, war der Anfang. Die Flasche ablegen und die Bibel abholen, war das Beste, was ich je getan habe", schrieb er ehrlich. Seine letzten Beiträge kurz vor seiner Einlieferung in die Klinik zeigten ihn lachend und voller Zuversicht in der Sonne von Miami – ein Bild, das bei Fans und Freunden Erinnerungen hinterlässt.

Zu dem emotionalen Text veröffentlichte er ein Video aus dem Fitnessstudio, in dem er gemeinsam mit Freunden trainierte, versehen mit den Worten "Es liegt an dir". Weiter schrieb er: "Ich bedaure nur, dass ich solche Änderungen nicht früher im Leben vorgenommen habe. Immer noch weit entfernt von perfekt, aber mein Verstand ist so viel klarer." Neben den mitfühlenden Reaktionen seiner Fans zeigten sich auch Kirks frühere Weggefährten von seiner Offenheit und Stärke beeindruckt. Noch während Kirk auf der Intensivstation lag, hatten seine Freunde und seine Familie eine Spendenaktion gestartet, um die hohen Behandlungskosten zu stemmen.

Seine "Floribama Shore"-Familie reagierte erschüttert und mit großer Anteilnahme. Nilsa Prowant bedankte sich via Instagram für die Unterstützung der Fans und betonte, wie schwer es sei, einen geliebten Menschen so leiden zu sehen. Nach Bekanntgabe seines Todes würdigte Aimee Hall Kirk als "Bruder", als jemanden mit "dem freundlichsten Herz und einer Seele voll Liebe". Sie beschrieb ihn als den Zusammenhalt der Gruppe, der stets für gute Laune sorgte. Privat galt Kirk als loyaler Freund, der für viele ein Fels in der Brandung war – und der mit ansteckendem Lachen begeisterte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kirkmedas Kirk Medas, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kirkmedas Kirk Medas, März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige