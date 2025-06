Delta Goodrem feiert After-Wedding-Party auf Luxus-Yacht

Delta Goodrem (40) hat allen Grund zum Feiern: Zwei Tage nach ihrer Hochzeit mit Matthew Copley veranstaltete die Sängerin nun eine glamouröse After-Wedding-Party auf einer Yacht im malerischen Malta. Gemeinsam mit engen Freunden und ihrer Familie genoss das Paar am Freitag einen Tag auf dem Mittelmeer, nur unweit der Küste von Valletta. In einem eleganten blauen Kleid zeigte sich Delta laut Daily Mail zunächst am Hafen, bevor sie sich später in einen stilvollen Badeanzug warf, um ins kristallklare Wasser zu springen. Auch die Gäste, darunter der Reporter Richard Wilkins und seine Partnerin Mia Hawkswell sowie Deltas Mutter Lea, feierten ausgelassen auf dem Schiff.

Die Hochzeit selbst war ein sorgfältig geplantes, mehrtägiges Event, bei dem kein Detail dem Zufall überlassen wurde. Delta und Matthew gaben sich in dem Land das Ja-Wort, in dem sie sich vor rund zwei Jahren verlobt hatten. Gäste erhielten wohl Monate im Voraus detaillierte Zeitpläne, um sicherzustellen, dass alles reibungslos ablief. Auch Maltas besondere Bedeutung für Delta spielte dabei eine wichtige Rolle: Nicht nur Matthews Familie hat Wurzeln in der Region, sondern viele Bandmitglieder der Sängerin haben ebenfalls maltesischen Hintergrund. Der aufwendige Festakt bildete laut Daily Mail den Höhepunkt einer zweijährigen Planung.

Delta, die durch Hits wie "Innocent Eyes" berühmt wurde, hält ihr Privatleben normalerweise weitgehend unter Verschluss. Doch im vergangenen Jahr hatte sie ihrer Begeisterung über den Heiratsantrag ihres Partners freien Lauf gelassen und ihn mit ihren Fans geteilt. Mit Matthew, ihrem langjährigen musikalischen Begleiter, scheint sie jedoch das große Glück gefunden zu haben. Als Künstlerin hat sich Delta über zwei Jahrzehnte hinweg etabliert, doch ihre enge Verbindung zu Malta verleiht der Beziehung zu Matthew eine besonders romantische Dimension.

Anzeige Anzeige

Getty Images Delta Goodrem im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / deltagoodrem Matthew Copley und Delta Goodrem im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Delta Goodrem im Februar 2023 in Melbourne

Anzeige