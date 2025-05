Stalking mit Todesfolge: Lil Durk in neuen Punkten angeklagt

Lil Durk (32) gerät weiter ins Visier der Justiz: Dem bekannten Rapper aus Chicago wird nun offiziell Stalking mit Todesfolge zur Last gelegt. Die neuen Anschuldigungen gegen Lil wurden am 1. Mai vor Gericht erhoben, wie laut TMZ aus aktuellen Unterlagen hervorgeht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, mit seinen Handlungen in Verbindung mit dem Mord an Saviay'a Robinson, dem Cousin des ebenfalls berühmten Rappers Quando Rondo, im August 2022 einen wichtigen Beitrag zum Tod des Opfers geleistet zu haben.

Die Anklage legt dar, dass Lils mutmaßliche Überwachungs- und Nachstellungshandlungen entscheidend zum Tod von Saviay'a Robinson beigetragen haben sollen. Die Staatsanwälte betonen, dass der eigentliche Musik- und Karriereweg des Künstlers nicht auf dem Prüfstand stehe – es gehe allein um die Taten, die man ihm hier konkret vorwirft. Hinweise auf eine geplante Vergeltungsaktion im Zusammenhang mit dem Tod von King Von, einem engen Vertrauten von Lil und Mitglied der Gruppe "Only The Family", stehen weiter im Raum.

Der Musiker sitzt seit Oktober des vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Damals wurde er in Florida festgenommen, weil ihm ein Zusammenhang mit einem Auftragsmord vorgeworfen wurde. Wie TMZ damals berichtete, sah die Anklage sogar die Rolle des Hauptverantwortlichen in einem Mordkomplott bei ihm. Nach Angaben der Bundespolizei hatte er die Reise der "Only The Family"-Mitglieder nach Kalifornien organisiert und mitfinanziert. In Los Angeles sollen sie ihr Opfer dann gezielt observiert und am Ende erschossen haben.

Getty Images Lil Durk, Oktober 2023

