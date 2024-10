Lil Durk wurde wegen Auftragsmord an Rapper festgenommen

Der Rapper Lil Durk (32) wurde von der Polizei in Florida festgenommen! Was wird dem Musiker vorgeworfen? Angeblich soll er an einem Auftragsmord beteiligt sein. Wie TMZ berichtet, hat der US-Amerikaner Verbindungen zu der Gang OTF aus Chicago – und die wurde am Donnerstag für den Mord am Cousin eines Rappers namens Quando Rondo angeklagt. Aktuell sitzt Lil Durk hinter Gittern in Broward County. Er wird ohne Kaution festgehalten.

Wie das Magazin zuvor berichtet hatte, wurden fünf OTF-Mitglieder in Zusammenhang mit einer Schießerei vor zwei Jahren in Los Angeles verhaftet. Dabei kam das Familienmitglied von Quando Rondo ums Leben – die Täter wurden in einer föderalen Anklageschrift wegen Verschwörung zum Auftragsmord bezichtigt. Angeblich sei es ein Racheakt gewesen, da im Jahr 2020 ein anderer Rapper namens King Von (✝26) umgebracht wurde. Ein Bekannter von Quando hatte diesen damals erschossen – und obwohl er erst wegen Mordes angeklagt wurde, ließ das Gericht den Fall später fallen.

OTF – oder "Only The Family" – ist ein Musiklabel und Rapkollektiv, das 2010 gegründet wurde – von keinem anderen als Lil Durk höchstpersönlich. Die fünf festgenommenen Mitglieder sollen ein Kopfgeld ausgesetzt und mit einer Kreditkarte, die dem Label gehört, Flugtickets nach Kalifornien gekauft haben. Zwei der Angeklagten werden in Chicago vor Gericht gehen, die anderen werden in Los Angeles verurteilt.

Instagram / kingvonfrmdao King Von, Rapper

Getty Images Lil Durk bei einem Konzert im Madison Square Garden, Oktober 2012

